Астрономы из США выявили новый класс космических событий, названный экстремальными ядерными транзиентами (ENT). Эти взрывы происходят при разрушении массивных звезд, приближающихся к сверхмассивным черным дырам.

Недавнее открытие астрономов из Института астрономии Гавайского университета крайне важно для исследования космических явлений в целом. Они обнаружили новый класс взрывов, которые значительно превосходят известные ранее события по своей яркости и продолжительности.

Астрономы провели более десяти лет, наблюдая за звездами, разрушающимися под действием приливных сил. Однако экстремальные ядерные транзиенты (ENT) представляют собой совершенно другой уровень. Эти события происходят, когда массивные звезды, в три и более раз тяжелее нашего Солнца, разрываются на части, приближаясь к сверхмассивной черной дыре. В результате выделяется колоссальное количество энергии, которое можно наблюдать на огромных расстояниях.

Самый мощный из изученных взрывов, Gaia18cdj, продемонстрировал яркость, превышающую энергию самых известных сверхновых в 25 раз. Для сравнения, типичная сверхновая выделяет за год столько энергии, сколько Солнце производит за 10 миллиардов лет. ENT же излучают эквивалент энергии 100 солнечных светил за один год.

Невезучая массивная звезда приближается к сверхмассивной черной дыре

Открытие этого класса событий началось с систематического анализа данных публичных транзиентных обзоров. Джейсон Хинкль, возглавивший исследование, заметил две необычные вспышки, которые становились ярче с течением времени. Эти вспышки, исходящие из центров далеких галактик, отличались от известных транзиентов своей продолжительностью и отсутствием общих характеристик.

Хинкль отметил, что данные от миссии Gaia не предоставляют ясной информации о природе транзиентов, лишь фиксируют изменения в яркости. Тем не менее, наблюдение за долгоживущими вспышками дало исследователям возможность выявить нечто необычное.

Для дальнейшего изучения были привлечены различные обсерватории, включая обсерваторию WM Keck и другие телескопы, что позволило собрать данные по всему электромагнитному спектру. ENT развиваются медленно, и для их полного анализа потребовались годы наблюдений.

Недавно было зафиксировано третье событие с аналогичными свойствами, что подтверждает существование нового класса экстремальных астрофизических явлений. Астрономы пришли к выводу, что эти события не могут быть обычными сверхновыми, так как выделяют значительно больше энергии. Их плавные и продолжительные кривые блеска указывают на другой механизм — аккрецию на сверхмассивную черную дыру.

Бенджамин Шаппи, соавтор исследования, отметил, что EXT открывают перспективы для более глубокого изучения массивных черных дыр в удаленных галактиках. Благодаря своей яркости, эти события можно наблюдать на значительных расстояниях, что позволяет исследовать эволюцию Вселенной в период, когда галактики активно формировались и развивали свои черные дыры.

Редкость этих событий, которые происходят в десятки миллионов раз реже, чем сверхновые, делает их наблюдение сложным. Будущие обсерватории, такие как обсерватория Веры К. Рубин и космический телескоп Roman от NASA, могут существенно расширить наши знания о таких явлениях и активности черных дыр в ранней Вселенной.