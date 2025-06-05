Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Татарстан намерен за пять лет запустить фабрику ИИ-агентов для цифрового бизнеса
Татарстан работает над созданием фабрики ИИ-агентов для автоматизации цифровых бизнесов. Проект предполагает появление компаний с минимальным штатом и высоким оборотом.

Региональные власти Татарстана обсуждают запуск новой технологической инициативы. Проект направлен на развитие ИИ-инструментов для бизнеса и предполагает глубокую автоматизацию рабочих процессов.

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин рассказал на конференции ЦИПР о планах по созданию фабрики ИИ-агентов. Эти программные решения смогут выполнять интеллектуальные задачи, которые обычно требуют участия маркетологов, продавцов, программистов или технической поддержки.

Проект рассчитан на пять лет. В результате в регионе могут появиться компании, способные работать с миллионными оборотами при участии всего одного человека — директора. Хайруллин считает, что такой сценарий реалистичен уже в ближайшие три года.

Министр подчеркнул, что республика активно развивает искусственный интеллект, а также сообщил о подписанных соглашениях в рамках форума. Среди них — договоренность между «Базисом», Центром информационных технологий Татарстана и IT-парком о совместной разработке защищенной облачной инфраструктуры и внедрении отечественных решений виртуализации в госсектор и крупный бизнес.

Еще одним партнером Татарстана стала компания VK Tech. Стороны договорились сотрудничать в сфере коммуникационных платформ, облачных технологий и информатизации.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#ии #автоматизация #цифровизация #облачные технологии #татарстан #ит #ципр #vk tech #хайруллин
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России отменили строительство завода по производству технического углерода
2
В Подмосковье запущено новое производство лодочных моторов
+
TSMC считает себя безальтернативным поставщиком чипов для ИИ
+
Производство китайского самолета C919 может быть остановлено из-за проблем с поставками двигателей
1
В сети появились реальные изображения экшн-камеры DJI Osmo Action 6
+
В водоемах России участились случаи заражения церкариозом
+
Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу Контактной группы по обороне Украины
+
SteelSeries анонсировала беспроводные наушники с пространственным звуком и быстрой зарядкой
+
Геймплей и релиз Dying Light: The Beast представят на SGF 2025
+
Geely опубликовала фотографии седана Galaxy A7 с автономностью в 2100 километров
+
В МВД поступило предложение изменить правила движения для мотоциклов
1
Huawei Pura 80 оснастят системой из четырёх камер на задней панели в модуле треугольной формы
+
Игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro появился на изображениях с фирменным дизайном
+
Искусственный интеллект нашел 19 экологически чистых материалов на замену цементу
1
Обновление NVIDIA App 11.0.4 приносит светлую тему и оптимальные настройки для 12 новых игр
2
MSI представила GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC с радиатором типа «подсолнух»
+
Samsung анонсировала флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 7
+
Исследование длиной 32 года показало пользу натурального кофе для женского здоровья
1
KDE призывает пользователей Windows 10 переходить на Linux и называет преимущества этого решения
2
404 Media о реакции школ на ChatGPT: обнаружить сгенерированный текст становится сложнее
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
16
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
20
Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
3
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
17
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
13
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
13
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
26
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
3
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
8
Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории
1

Сейчас обсуждают

MrPegge
12:46
Да было уже - с пустым чипом. Ноу-хау такое - запихнуть фейковый чип в китайское поделие, и оно становится отечественным, по липовым бумажкам. А значит можно откусить от Родины х10 наценочку, да запи...
Financial Times: торговые пошлины и дефицит бюджета подорвали доверие к рынкам США
Евгений Васютин
12:44
расскажи, где найти Dead or Alive Xtreme 2 выслушаю твое экспертное мнение. Или Onechanbara: Bikini Samurai Squad
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
Сергей Анатолич
12:39
"Появился первый полностью отечественный монитор, но купить его пока нельзя" Я принес посылку для вашего мальчика, только я её вам не дам. 🤣
Financial Times: торговые пошлины и дефицит бюджета подорвали доверие к рынкам США
Фельдшер
12:24
Клоун, купи интел с приличной памятью и увидишь.
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
Алексей Ланин
12:20
Контроллер да. У меня оба в идеальном состоянии и оба оригинал. Но тоже замечаю от игры к игре что порой стики там просто ужасны! Причем в какой то из игр они терпимо работают а в какойто - ну это про...
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
Алексей Ланин
12:16
Согласен по всем пунктам. Но я знал что покупаю. Да и цена с состоянием очень хороши были) но некоторые игры можно играть и без отвращения. Например недурно идет скайрим или 5 резик. И да оба не разу ...
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
NuclearMissionJam
12:15
Согласен. И моды были крутые
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
Владимир Велл
12:12
Толку то , им пользуются только оленеводы по причине полной непригодности к современным задачам , а танцы с бубном самое то)
Выпущен дистрибутив LinuxFX визуально идентичный Windows 11
Алексей Ланин
12:08
А хах. Ну он мне обошелся с двумя оригинальными контроллерами и с кинектом в идеальном состоянии всего за 6000 р. Брал у знакомого. Которому его родители давно купили. Но он в него раз 5 играл. Это уд...
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
Biggus Dickus
12:04
судя по фото он теперь деревянный, покрытый лаком, а вот морилку узбеки зажали
Узбекистан представил глубоко модернизированный танк Т-64 с новой броней и двигателем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем