Татарстан работает над созданием фабрики ИИ-агентов для автоматизации цифровых бизнесов. Проект предполагает появление компаний с минимальным штатом и высоким оборотом.

Региональные власти Татарстана обсуждают запуск новой технологической инициативы. Проект направлен на развитие ИИ-инструментов для бизнеса и предполагает глубокую автоматизацию рабочих процессов.

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин рассказал на конференции ЦИПР о планах по созданию фабрики ИИ-агентов. Эти программные решения смогут выполнять интеллектуальные задачи, которые обычно требуют участия маркетологов, продавцов, программистов или технической поддержки.

Проект рассчитан на пять лет. В результате в регионе могут появиться компании, способные работать с миллионными оборотами при участии всего одного человека — директора. Хайруллин считает, что такой сценарий реалистичен уже в ближайшие три года.

Министр подчеркнул, что республика активно развивает искусственный интеллект, а также сообщил о подписанных соглашениях в рамках форума. Среди них — договоренность между «Базисом», Центром информационных технологий Татарстана и IT-парком о совместной разработке защищенной облачной инфраструктуры и внедрении отечественных решений виртуализации в госсектор и крупный бизнес.

Еще одним партнером Татарстана стала компания VK Tech. Стороны договорились сотрудничать в сфере коммуникационных платформ, облачных технологий и информатизации.