Financial Times сообщила о росте недоверия инвесторов к американским активам. Причиной стали нестабильные тарифные меры и усиливающееся бюджетное давление.

Инвесторы пересматривают свое отношение к рынкам США. Обострение торговых конфликтов и рост госдолга вызывают отток капитала и ставят под сомнение устойчивость американской финансовой модели.

По данным Financial Times, крупные инвестиционные фонды начали активно уходить с американских рынков. Газета ссылается на комментарии управляющих активами, которые отмечают рост неопределенности и снижение привлекательности США как центра притяжения капитала.

Глава AllianceBernstein Сет Бернстайн призвал переосмыслить глобальную зависимость от американских активов. Он обратил внимание на проект администрации Дональда Трампа по снижению госрасходов, который может привести к росту дефицита бюджета на $2,4 трлн за десять лет.

В апреле Трамп ввел пошлины на импорт товаров из разных стран. Это вызвало падение рынков и ослабление доллара. Позже федеральный суд признал часть тарифов незаконными, однако апелляция вновь восстановила их действие.

Партнер Oaktree Capital Management Говард Маркс отметил, что даже прежние сторонники вложений в США теперь сомневаются в их исключительности. По его словам, страна утрачивает статус безусловного лидера среди инвестиционных направлений.