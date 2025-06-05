Ведущие автопроизводители и производители микросхем объявили о создании ассоциации OpenGMSL. Инициатива направлена на разработку открытого стандарта для автомобильных коммуникационных систем.

Ассоциация OpenGMSL объединила автопроизводителей, поставщиков комплектующих и производителей микросхем. Инициатива призвана создать единый стандарт для передачи видео и данных в современных автомобилях. Основой технологии стал проверенный стандарт Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL) от Analog Devices.

Растущие потребности автомобильных систем – от помощников водителя до мультимедийных комплексов – требуют новых решений. Современные ADAS-системы обрабатывают огромные объемы видеоданных в реальном времени, а информационно-развлекательные системы нуждаются в высокоскоростных соединениях. Отсутствие единого стандарта до сих пор усложняло разработку и повышало стоимость решений.

OpenGMSL предлагает открытую платформу, которая позволит:

ускорить внедрение инноваций;

снизить затраты на разработку;

упростить интеграцию компонентов;

обеспечить совместимость решений разных производителей.

Пол Фернандо, президент ассоциации, отметил, что технология GMSL уже используется в более чем 25 автомобильных брендах. Новый стандарт построен на этой проверенной платформе, но будет открыт для всех участников рынка.

Ассоциация организована как некоммерческая структура с независимым руководством. Все решения, соответствующие стандарту OpenGMSL, будут проходить обязательную сертификацию. Это гарантирует их совместимость в рамках единой экосистемы.

Представители Analog Devices подчеркивают, что инициатива поможет автопроизводителям быстрее внедрять новые технологии, снижая при этом сложность разработки. Открытый стандарт должен ускорить появление новых решений для автономного вождения и современных мультимедийных систем.