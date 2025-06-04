Hello Games выпустила обновление для No Man’s Sky и представила улучшенную версию игры для Switch 2. Обновление добавляет возможность управлять поселениями, а новая версия на консоли поддерживает полноценный мультиплеер.

На старте продаж Switch 2 британская студия Hello Games выпустила переработанную версию No Man’s Sky, адаптированную под новую консоль. Одновременно разработчики добавили в игру масштабное обновление с возможностью управлять несколькими поселениями.

Версия No Man’s Sky для Switch 2 получила серьезные технические улучшения по сравнению с предыдущим релизом. В первую очередь — появилась полноценная поддержка мультиплеера, включая кроссплатформенную игру и кросс-сохранения. Так же повысилось разрешение, улучшились частота кадров и детализация, появилась поддержка сенсорного экрана и гироскопического управления.

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В предыдущей версии для Switch разработчики уже задействовали все ресурсы платформы, включая внедрение AMD FidelityFX Super Resolution 2. Теперь же новое железо позволило реализовать гораздо более стабильную и визуально насыщенную версию.

Параллельно на всех платформах вышло обновление BEACON. Оно перестраивает механику взаимодействия с поселениями. Игроки могут взять на себя роль мэра, принимать новых поселенцев, решать конфликты и управлять инфраструктурой.

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Появились новые здания — бары, торговые точки, пруды. В них можно ловить рыбу, строить звездолеты или выбирать музыку на автоматах. У каждого жителя есть собственные навыки и черты характера.

Владельцам поселений придется следить за безопасностью: игру дополнили возможностью нанимать отряды охраны для отражения нападений. Развитое поселение может приносить ресурсы, но требует внимания и защиты.