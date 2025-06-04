Автопутешествия в России набирают популярность – спрос вырос на четверть. Наибольший рост зафиксирован на азиатском направлении - на 84%.

Путешествия на автомобиле набирают обороты среди россиян. По данным сервиса «Авито Услуги», спрос на трансферы заметно увеличился, что указывает на изменение предпочтений в организации отдыха и поездок по стране и за ее пределами.

Наибольший рост спроса зафиксирован на азиатском направлении – количество заказов трансферов в Китай увеличилось на 84%. Среди российских городов лидером по росту спроса стала Москва, где количество заказов выросло в 5,6 раза.

Популярность горного отдыха продолжает расти: спрос на поездки на Алтай увеличился на 70%. Основной поток туристов направляется из Перми (рост в 4 раза), Барнаула (в 2,5 раза) и Томска (в 2 раза).

Страны Закавказья остаются востребованным направлением. Поездки в Армению стали популярнее на 53%, особенно среди жителей Краснодара (в 5 раз), Ростова-на-Дону (в 3 раза) и Казани (в 2 раза). В Грузию чаще стали ездить туристы из Крыма (в 3,7 раза) и Санкт-Петербурга (+89%).

Черноморское побережье также привлекает туристов: спрос на трансферы в Ялту вырос на 44%, в Сочи - на 23%. Наибольшую активность проявили жители Ярославля (в 6,7 раза), Нижнего Новгорода (в 6,3 раза) и Астрахани (в 5 раз).

Аналитики связывают рост популярности автомобильных трансферов с увеличением мобильности россиян и развитием внутреннего туризма. Упрощение визового режима с некоторыми странами также способствует росту спроса на международные перевозки.