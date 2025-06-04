Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что генеративный ИИ вскоре сможет помогать людям в открытии новых знаний. Эта технология уже начинает играть роль помощника на рабочих местах.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, поделился своими взглядами на будущее генеративного ИИ. Он уверен, что эта технология сможет значительно изменить подход к решению сложных задач и обучению.

На недавнем саммите Snowflake 2025 Альтман отметил, что генеративный ИИ становится важным инструментом для работников. Многие уже адаптируют свои роли, передавая задания команде ИИ, проверяя качество выполнения и координируя процесс. Это создает эффект управления командой младших сотрудников.

Альтман предположил, что в ближайший год мы увидим интеллектуальных агентов, которые будут помогать людям открывать новые знания и справляться с бизнес-задачами. Он привел примеры компаний, таких как Shopify, которые требуют от менеджеров объяснять, почему задачи не могут быть выполнены с помощью ИИ, прежде чем обращаться за дополнительным персоналом.

В этом контексте OpenAI недавно выпустила модель GPT-4.5, которая, по словам Альтмана, предоставляет опыт общения, схожий с разговором с вдумчивым человеком. Эта модель доступна только для подписчиков Pro, но ее возможности уже вызывают интерес у пользователей.

Кроме того, OpenAI представила Codex — нового агента ИИ, который может писать код и выполнять тестирование. Альтман подчеркнул, что этот агент может взаимодействовать с внешним ПО, что расширяет его функциональность и применение в реальных проектах.