Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, поделился своими взглядами на будущее генеративного ИИ. Он уверен, что эта технология сможет значительно изменить подход к решению сложных задач и обучению.
На недавнем саммите Snowflake 2025 Альтман отметил, что генеративный ИИ становится важным инструментом для работников. Многие уже адаптируют свои роли, передавая задания команде ИИ, проверяя качество выполнения и координируя процесс. Это создает эффект управления командой младших сотрудников.
Альтман предположил, что в ближайший год мы увидим интеллектуальных агентов, которые будут помогать людям открывать новые знания и справляться с бизнес-задачами. Он привел примеры компаний, таких как Shopify, которые требуют от менеджеров объяснять, почему задачи не могут быть выполнены с помощью ИИ, прежде чем обращаться за дополнительным персоналом.
В этом контексте OpenAI недавно выпустила модель GPT-4.5, которая, по словам Альтмана, предоставляет опыт общения, схожий с разговором с вдумчивым человеком. Эта модель доступна только для подписчиков Pro, но ее возможности уже вызывают интерес у пользователей.
Кроме того, OpenAI представила Codex — нового агента ИИ, который может писать код и выполнять тестирование. Альтман подчеркнул, что этот агент может взаимодействовать с внешним ПО, что расширяет его функциональность и применение в реальных проектах.