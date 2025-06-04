В мае 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 91,2 тысячи единиц. Это на 28,3% меньше, чем годом ранее.

Российский автомобильный рынок продолжает демонстрировать отрицательную динамику. По данным "Автостата", в мае продажи новых легковых машин снизились на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В последний месяц весны россияне приобрели 91 218 новых автомобилей. Снижение продаж по сравнению с апрелем 2025 года составило 10,7%. За первые пять месяцев года реализовано 440 259 машин, что на 26% меньше показателей января-мая 2024 года.

Впереди всех по продажам – Lada с результатом 25 552 проданных автомобиля, несмотря на падение на 36,2% в годовом сравнении. Второе место занял китайский Haval (10 623 шт., -24,2%), третье — Chery (9 780 шт., -24,9%). В лидирующий квинтет также вошли Geely (6 299 шт.) и Changan (5 639 шт.).

Среди моделей безусловным лидером стала Lada Granta (12 033 шт.), хотя ее продажи сократились на 35,1%. В тройку наиболее популярных моделей вошли Lada Vesta (6 559 шт.) и Haval Jolion (4 586 шт.), который остается самым продаваемым иномаркой на просторах России.

Отдельные бренды показали рост продаж: Belgee увеличил реализацию на 0,4%, Jetour — на 8,3%, а Solaris демонстрирует рекордный рост на 69,7%. Однако эти показатели не смогли компенсировать общее падение рынка.

Эксперты связывают снижение продаж с несколькими факторами: сокращением количества рабочих дней в мае из-за праздников, общей экономической ситуацией и насыщением рынка после активных покупок в предыдущие периоды. Особенно заметное падение продемонстрировали бренды, традиционно занимавшие значительную долю рынка.