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Возле Сургута завершилась стыковка пролетов нового моста через Обь
Строители завершили стыковку пролетов нового моста через Обь в районе Сургута. Объект станет частью транспортного коридора Тюмень — Салехард.

На строительстве нового моста через Обь у Сургута завершился важный этап — рабочие соединили пролеты правого и левого берегов. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».  

Церемонию стыковки пролетов провели в онлайн-формате с участием вице-премьера Марата Хуснуллина и министра транспорта Романа Старовойта. На месте событие прокомментировал губернатор Югры Руслан Кухарук.  

Мост начали строить в 2022 году по поручению президента. Общая длина объекта с подъездными путями — 45,56 км, включая 1,76 км непосредственно над рекой. Конструкция включает три путепровода и пять мостов. Подрядчик — компания «Мостострой-11» — ранее возводила первый сургутский переход через Обь.  

По словам руководителя подрядной организации Николая Руссу, мост состоит из шести пролетов по 153 м, которые не мешают судоходству. На строительство ушло 22 тыс. тонн металла. Сейчас готовность объекта оценивают в 72,29%. Ежедневно на площадке работают более 1 тыс. специалистов.  

Новый переход разгрузит существующий мост, который не справляется с потоком в 13 тыс. автомобилей в сутки. Он станет частью маршрута Тюмень — Сургут — Надым — Салехард, важного для нефтегазовой отрасли и освоения Арктики.  

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул стратегическое значение объекта для транспортной системы страны и поблагодарил федеральные власти за поддержку проекта.

Посмотреть видео этого события можно здесь.

Работы идут с опережением графика. После завершения монтажа пролетов строители приступят к укладке асфальта на 44 км подъездных путей. Ввод моста в эксплуатацию запланирован на середину нынешней осени, на октябрь.  

Параллельно ведется обустройство инфраструктуры: ливневой канализации, очистных сооружений и шумозащитных экранов. Эти меры должны повысить безопасность и комфорт движения по новому переходу.

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#транспорт #строительство #инфраструктура #сургут #мост через обь
Источник: t.me
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