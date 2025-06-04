Несмотря на собственные развитые компетенции в области искусственного интеллекта, специалисты из Поднебесной проявляют живой интерес к разработкам нижегородских IT-компаний.

Нижегородская область становится важным партнером для Китая в сфере высоких технологий. Несмотря на собственные развитые компетенции в области искусственного интеллекта, специалисты из Поднебесной проявляют живой интерес к разработкам нижегородских IT-компаний.

Как рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин на полях конференции ЦИПР, китайские коллеги высоко оценивают наработки региона, особенно в сфере ИИ. Он добавил, что стороны также обменивались опытом в вопросах кибербезопасности и робототехники.

Региональные власти активно способствуют выходу нижегородских IT-компаний, которых в области насчитывается более двух тысяч, на китайский рынок. Старостин подчеркнул, что Китай является одним из самых активных участников выставки ЦИПР, и между сторонами налажен "живой и предметный диалог".

Важным направлением сотрудничества с КНР становится и образование. Старостин выразил надежду, что благодаря взаимодействию с китайскими партнерами в Нижнем Новгороде появится международный российско-китайский IT-колледж. По его словам, реализация этого проекта потребует времени, но он уверен в его успехе.

Кроме того, активно развивается сотрудничество между нижегородскими и китайскими университетами. Заместитель председателя правительства отметил, что межуниверситетское взаимодействие является одним из "флагманских направлений". Недавно был подписан знаковый документ – соглашение между IT-университетом "Неймарк" и одним из китайских вузов.