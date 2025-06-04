До 2030 года в России намерены построить миллион квадратных метров жилья с применением 3D-технологий. Одна из главных проблем — высокая стоимость оборудования и материалов.

Миллион квадратных метров жилья хотят возвести не привычным способом, а с помощью строительных принтеров. Это не эксперимент, а целевой ориентир, который обсуждают в профильном ведомстве.

До конца десятилетия российские застройщики планируют напечатать на 3D-принтерах около 1 млн кв. м жилой недвижимости. Об этом рассказал замглавы Минстроя Сергей Музыченко на конференции «3DMIX-2025». Сейчас в стране работает порядка десяти производителей таких принтеров. В ведомстве считают, что технология поможет отрасли справиться с нехваткой рабочей силы.

Стоимость одного «квадрата» в 3D-формате может составить от 50 до 75 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель компании «СмартБилдСервис» Михаил Шиленков. По его словам, речь идет о готовой конструкции. Он добавил, что дефицит строительной смеси остается одной из ключевых проблем, а расширение круга производителей поможет снизить себестоимость.

Однако, несмотря на развитие технологии, в отрасли сохраняется ряд ограничений. Директор НИИ строительных материалов Алексей Адамцевич перечислил ключевые трудности: это невысокая скорость выпуска элементов, ограниченный размер изделий, сложность оборудования и потребность в дорогих материалах. Кроме того, освоение новых процессов требует обучения персонала и адаптации производственных линий.

Импортная зависимость остается значимой, особенно в сегменте металлической 3D-печати. В то же время в бетонной экструзии Россия постепенно укрепляет позиции, включая международный рынок.