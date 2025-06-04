Данные опроса Russian Field показали, что многим россиянам отпуск в 2025 году окажется не по карману. Чаще всего от отдыха отказываются из-за желания сэкономить.

Для многих жителей России отпуск в этом году — непозволительная роскошь. Причиной становится не нехватка времени, а банальное отсутствие лишних денег.

Почти 40% россиян в 2025 году не планируют отпуск по финансовым соображениям. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field. Люди или не располагают достаточными средствами, или не готовы расходовать накопленное.

Отказ от отдыха чаще всего звучал от жителей небольших населённых пунктов, малообеспеченных семей и опрошенных без высшего образования. В таких группах доля тех, кто не собирается брать отпуск, достигает почти половины.

В целом 76% респондентов все же собираются отдохнуть. Чаще всего — в пределах страны. За границу рассчитывают поехать 17% участников опроса, в основном это жители Москвы, Петербурга и крупных городов с доходом выше среднего.

Для половины опрошенных отпуск не предполагает выезда за пределы региона. Такая модель поведения характерна для тех, чей ежемесячный доход на человека не превышает 60 тысяч рублей. Особенно это заметно в Южном, Приволжском, Дальневосточном и Северо-Кавказском округах.

Чаще остальных путешествия за рубеж выбирают молодые, образованные и обеспеченные россияне. В возрастной группе от 18 до 29 лет с высоким доходом люди отдыхают три-четыре раза в год. А вот мужчины и участники опроса с доходом ниже 120 тысяч рублей в отпуск выбираются значительно реже.

Кроме финансов, в числе причин отказа от отпуска люди указывали отсутствие желания, занятость на работе и домашние обязательства.