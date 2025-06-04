Роскосмос впервые начнет использовать искусственный интеллект в своей работе. В корпорации выбрали три направления, где нейросети смогут повысить эффективность.

Искусственный интеллект начинает закрепляться в российской космической отрасли. Роскосмос планирует внедрить его сразу в нескольких сферах — от орбитальных снимков до регламентов на производство.

В рамках конференции ЦИПР-2025 глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что корпорация начнет применять ИИ в трех направлениях. Одним из них станет обработка изображений с аппаратов дистанционного зондирования Земли.

По словам Баканова, российские спутники не всегда могут обеспечить необходимое качество снимков, и в ряде случаев приходится прибегать к иностранным данным. Чтобы сократить такую зависимость, инженеры протестируют нейросети на аппарате «Аист». Планируется сравнить его снимки с более точной системой «Ресурс-П», а затем улучшить разрешение изображений при помощи ИИ.

Второе направление связано с работой экипажей на МКС. Космонавтам ежедневно приходится выполнять плотный график задач, и нейросеть сможет взять на себя часть планирования и оптимизации их действий.

Наконец, в Роскосмосе намерены подключить ИИ к проверке технической документации. Речь идет об анализе ГОСТов при испытаниях космической техники. Алгоритмы помогут выявлять ошибки и несоответствия в нормативных документах, что должно ускорить и упростить производственный контроль.