Спрос на электрокар Xiaomi SU7 продолжает опережать производство. Дольше всего — до 50 недель — придется ждать версию Pro.

Покупатели Xiaomi SU7 столкнулись с рекордными сроками ожидания — в версии Pro автомобиль будут ждать почти год. Причина — дефицит производственных мощностей на фоне ажиотажного спроса.

По данным China EV DataTracker, с момента старта продаж в марте 2024 года китайцы заказали уже свыше 271 000 экземпляров SU7. Но заводы Xiaomi не успевают за спросом: если в начале очереди растягивались на 25 недель, то к июню 2025 года сроки выросли до 47–50 недель для модификации Pro.

Те, кто оформил заказ 3 июня, получат машину только между апрелем и маем 2026 года. Pro-версия с батареей CATL на 94,3 кВт·ч и запасом хода 830 км стоит 245 900 юаней (~₽2,68 млн). Бюджетный вариант с батареей 73,6 кВт·ч ждут меньше — 41–44 недели. Топовая Max-версия с двумя моторами и пневмоподвеской доступна быстрее (35–38 недель), но ее цена — почти 300 000 юаней.

Xiaomi пытается нарастить мощности: в 2024 году компания планировала выпустить 300 000 машин, но позже увеличила план до 480 000. Новый завод F2 вскоре запустят, однако он будет ориентирован на кроссовер YU7, а не на SU7. Это значит, что очереди за седаном могут стать еще длиннее.

Пока ситуация напоминает историю Tesla Model 3 в 2018 году, когда покупатели ждали машины по полгода. Но для Xiaomi, впервые выпускающей автомобиль, такие задержки — серьезный вызов. Компании придётся либо ускорять производство, либо рисковать потерей части клиентов.