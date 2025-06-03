Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в 2025 году банк рассчитывает получить 50 миллиардов рублей прибыли от использования генеративного искусственного интеллекта.

Сбербанк продолжает активно интегрировать передовые технологии искусственного интеллекта в свою деятельность, и, как подчеркивает его руководитель Герман Греф, эти инновации становятся ключевым фактором роста прибыли. Особое внимание уделяется генеративному ИИ, который способен создавать совершенно новый контент.

Герман Греф сообщил, что в 2025 году Сбербанк рассчитывает получить 450 миллиардов рублей дохода за счет использования искусственного интеллекта. Из этой суммы, по его словам, 50 миллиардов рублей должны быть заработаны благодаря генеративному ИИ.

Генеративный искусственный интеллект — это передовая форма ИИ, способная не просто анализировать данные, но и генерировать новый, уникальный контент: тексты, изображения, аудио или видео. Он изучает существующие закономерности в обучающих данных, а затем на их основе создает оригинальные материалы.

В прошлом, 2024 году, Сбербанк уже получил около 440 миллиардов рублей прибыли благодаря внедрению искусственного интеллекта. При этом примерно 10 миллиардов из этой суммы пришлись на генеративный ИИ, что демонстрирует его быстрое развитие и растущую значимость.

Глава Сбера также отметил, что в долгосрочной перспективе банк стремится к ситуации, когда все его доходы будут формироваться исключительно за счет применения генеративного искусственного интеллекта. Это видение подчеркивает стратегическую роль данной технологии в будущей финансовой модели банка.