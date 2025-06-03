На презентации State of Unreal разработчики показали, как будет выглядеть The Witcher IV в действии. Проект используют как витрину новых технологий на Unreal Engine.
Первый фрагмент геймплея The Witcher IV представил сцену с Цири и ее лошадью Кельпи. Персонажи направляются в ковирскую деревню, а движение обоих смоделировано с высокой точностью. Анимация мускулатуры Кельпи использует методы машинного обучения и при этом почти не нагружает систему.
CD Projekt Red также продемонстрировала технологию Nanite Foliage. Она позволяет визуализировать плотную растительность без потери кадровой частоты, заменяя устаревшие трюки с уровнями детализации.
На фоне деревенской сцены видна высокая интерактивность мира: окружающая среда реагирует на действия игрока, в некоторых случаях — с каскадным эффектом. В завершение ролика появляется Лан Эксетер — портовый город и зимняя столица Ковира.
Демонстрация прошла на стандартной PlayStation 5 с включенной трассировкой лучей и стабильной частотой 60 кадров в секунду.