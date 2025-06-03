Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Показан трейлер The Witcher IV и геймплей на PS5 с трассировкой лучей
CD Projekt Red опубликовала первый трейлер новой части «Ведьмака». Также был продемонстрирован фрагмент игрового процесса на базовой PlayStation 5.

На презентации State of Unreal разработчики показали, как будет выглядеть The Witcher IV в действии. Проект используют как витрину новых технологий на Unreal Engine.

 

Первый фрагмент геймплея The Witcher IV представил сцену с Цири и ее лошадью Кельпи. Персонажи направляются в ковирскую деревню, а движение обоих смоделировано с высокой точностью. Анимация мускулатуры Кельпи использует методы машинного обучения и при этом почти не нагружает систему.


CD Projekt Red также продемонстрировала технологию Nanite Foliage. Она позволяет визуализировать плотную растительность без потери кадровой частоты, заменяя устаревшие трюки с уровнями детализации.

На фоне деревенской сцены видна высокая интерактивность мира: окружающая среда реагирует на действия игрока, в некоторых случаях — с каскадным эффектом. В завершение ролика появляется Лан Эксетер — портовый город и зимняя столица Ковира.

Демонстрация прошла на стандартной PlayStation 5 с включенной трассировкой лучей и стабильной частотой 60 кадров в секунду.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#cd projekt red #playstation 5 #трассировка лучей #трейлер #геймплей #the witcher iv
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Resident Evil 9 станет заключительной частью в серии и началом новой франшизы
3
Пиратам удалось взломать последние части Call of Duty
9
Длина самого большого джета сверхмассивной черной дыры превышает размеры нашей галактики в 2 раза
+
Строительство крупного порта на Северо-Западе России завершится в 2027 году
+
В Москве напротив ЗИЛа возведут новый небоскреб
3
Выпущен дистрибутив LinuxFX визуально идентичный Windows 11
6
Выпущены новые полнометаллические часы Casio G-Shock GM-B2100SD-1C и GMW-B5000D-1C
1
Эксплуатацию второго энергоблока Смоленской АЭС продлили на пять лет
1
Россия планирует восстановить железнодорожную ветку, разрушенную в годы ВОВ
+
Китай обвинил США в срыве торгового перемирия и пообещал дать достойный ответ
+
В Дагестане возрождают легендарный Чиркатинский консервный завод
+
В Counter-Strike 2 наблюдаются массовые ошибки и сбои некритичного характера
+
NVIDIA GeForce Now для Steam Deck улучшает графику и увеличивает время автономной работы
1
"Ростелеком" и "МойОфис" договорились о совместной разработке аналога Microsoft SharePoint
1
Cryorig возвращается с новыми решениями для охлаждения, включая топовые башенные кулеры и AIO
+
Транзитную дорогу в обход Краснодара достроят не раньше 2030 года
1
Ugreen представила компактное зарядное устройство мощностью 45 Вт
1
Logitech готовит мышь MX Master 4 с обновлённой эргономикой и возможным апгрейдом характеристик
1
Red Magic подтвердила название игрового планшета с чипом Snapdragon 8 Elite — Gaming Tablet 3 Pro
+
Производство китайского самолета C919 может быть остановлено из-за проблем с поставками двигателей
1

Популярные статьи

Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
13
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
23
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
20
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
12
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
8
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
+

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
20:39
И чем дальше тем больше цена и меньшее количество продаж ...
Российские розничные сети фиксируют рекордную прибыль, несмотря на снижение спроса
AdKiller
20:37
Чё ??? Собственной разработки ??? Ну, шильдик АвтоТАЗ может быть сам и разработал. А все остальное получено от "кетайских товалисей" ))
АвтоВАЗ в середине июня представит первый кроссовер собственной разработки
Puntachi
20:34
Я себе собрал комп с 7700x райзеном, 4070 карточкой, озу 32 гб, ssd+hdd диски, и в корпусе SilverStone Fara 514X - красивый комп получился, мощный
Разбираемся, сколько придется отдать за оптимальный игровой компьютер на базе GeForce RTX 5060 Ti
Михаил Тришин
20:34
За не уплату прокуратура хотела потом проверить, а до этого обвинения о том, что леста помогала в поддержку Украине
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Константин Балякин
20:31
васютка а что с основы, а не из под данте
Sony Playstation 3 Pro - ультимативное устройство для классических игр
Дмитрий Стрюк
20:21
Тем не менее, PS5 Pro уже затыкает за пазуху многие ПК. Вон, в последнем МонХане, в "ремастере" Обливиона, и во многих остальных играх на UE5+
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
Дмитрий Стрюк
20:20
Да, DS3 просто треш. Как же хорошо, что китайцы выпускают qrd spark n5, без него прямо тяжко было бы играть. А вообще, мне больше всего из всех геймпадов нравится DS4, он прямо идеальный на мой взгляд...
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
Артём Некрасов
20:18
Тем временем я прошел второй ремнант на 5600хт без фризов)) Ты либо сказочник, либо сказочный...
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Китя.
20:17
И что Radeon RX 9060 XT есть как с 8 и 16 ГБ.
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
E. S.
20:15
Перепечатка вранья. Речь о двух руководителях, а не всей студии
Lesta Games признана судом экстремистской организацией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем