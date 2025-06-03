CD Projekt Red опубликовала первый трейлер новой части «Ведьмака». Также был продемонстрирован фрагмент игрового процесса на базовой PlayStation 5.

На презентации State of Unreal разработчики показали, как будет выглядеть The Witcher IV в действии. Проект используют как витрину новых технологий на Unreal Engine.

Первый фрагмент геймплея The Witcher IV представил сцену с Цири и ее лошадью Кельпи. Персонажи направляются в ковирскую деревню, а движение обоих смоделировано с высокой точностью. Анимация мускулатуры Кельпи использует методы машинного обучения и при этом почти не нагружает систему.





CD Projekt Red также продемонстрировала технологию Nanite Foliage. Она позволяет визуализировать плотную растительность без потери кадровой частоты, заменяя устаревшие трюки с уровнями детализации.

На фоне деревенской сцены видна высокая интерактивность мира: окружающая среда реагирует на действия игрока, в некоторых случаях — с каскадным эффектом. В завершение ролика появляется Лан Эксетер — портовый город и зимняя столица Ковира.

Демонстрация прошла на стандартной PlayStation 5 с включенной трассировкой лучей и стабильной частотой 60 кадров в секунду.



