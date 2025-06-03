В нескольких регионах России зафиксирован рост случаев церкариоза — кожного заболевания, вызванного паразитами птиц. Пострадавшие жалуются на волдыри, зуд и другие симптомы уже через несколько часов после купания.

С началом лета россияне массово потянулись к водоемам, но вместе с отдыхом на природе их ждут малоприятные сюрпризы. В теплой, стоячей воде активизировались церкарии — личинки паразитов водоплавающих птиц. Все чаще после купания отдыхающие жалуются на сыпь, волдыри и зуд, а врачи фиксируют вспышки церкариоза сразу в нескольких регионах.

Сообщения о резком росте числа заболевших приходят из Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии. Пострадавшие связывают симптомы с купанием в местных озерах. Через день-два после контакта с водой на коже появляются волдыри, начинается зуд, в ряде случаев поднимается температура.

Медики диагностируют церкариоз — заболевание, более известное как "зуд купальщика". Возбудители — личинки паразитов, обитающих у уток, гусей и других водоплавающих птиц. Эти микроорганизмы выходят из улиток и моллюсков, живущих на дне илистых пресных водоемов, и попадают на кожу человека во время купания.

Типичная картина заражения — покалывание, крапивница и покраснения, особенно в местах контакта кожи с водой: на ногах, руках, бедрах. Симптомы дают о себе знать уже в течение получаса. У детей зуд может быть особенно сильным — они расчесывают кожу до ран, что увеличивает риск бактериальных осложнений.

Вопреки распространенным страхам, церкарии не проникают глубже кожи и не мигрируют по организму, но вызывают выраженную аллергическую реакцию. В тяжелых случаях у детей может развиться рвота, головокружение и даже воспаление легких.

Эксперты Роспотребнадзора перед купальным сезоном исследуют водоемы на пригодность к использованию. В Москве открыты семь зон для отдыха у воды. В Екатеринбурге, наоборот, запретили купание сразу в 11 водоемах. Возле них установлены предупреждающие таблички.

Врачи советуют не игнорировать эти знаки. Санитарные службы проверяют воду не только на наличие паразитов, но и на уровень кишечной палочки — это один из индикаторов общей загрязненности. Чем выше концентрация, тем выше риск заражения сальмонеллой, дизентерией и другими кишечными инфекциями.

Кроме церкариоза, в непроверенных водоемах легко подхватить паразитарные заболевания вроде аскаридоза или энтеробиоза. Цветущая вода сама по себе может содержать токсичные вещества, а при попадании на кожу провоцировать сыпь.

В качестве профилактики врачи рекомендуют выбирать только официально разрешенные пляжи, отдавать предпочтение рекам с проточной водой, не заходить в воду надолго и обязательно вытираться насухо после купания. Дополнительно можно использовать кремы и репелленты на жирной основе — они создают физический барьер для паразитов.

Церкариоз не требует специфического лечения. Главное — унять зуд и не расчесывать кожу. Противогистаминные препараты, прохладный душ и гигиена помогают сократить срок болезни до 5–7 дней. Однако при признаках инфекции — нагноениях, жаре или головной боли — стоит немедленно обратиться к врачу.

Специалисты подчеркивают: проблема церкариоза не нова, но с потеплением воды и увеличением числа отдыхающих вероятность заражения заметно возрастает.