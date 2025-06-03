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Российские розничные сети фиксируют рекордную прибыль, несмотря на снижение спроса
Российский ритейл стал зарабатывать больше. Цены остаются высокими, а скидки все чаще оказываются фикцией.

Рост прибыли в российской розничной торговле на фоне снижающейся покупательской активности стал новой нормой. Сети предпочитают сохранять высокие наценки и рентабельность, тогда как доступность товаров и ценовая поддержка отходят на второй план.

В 2024 году крупнейшие российские торговые сети продемонстрировали уверенный рост доходов. X5 Group — владелец "Пятерочки", "Перекрестка" и "Чижика" — зафиксировал прибыль в 110 млрд рублей. У Магнита — свыше 63 млрд, у Ленты — 22,5 млрд. Даже сеть О'КЕЙ, долгое время убыточная, показала 2 млрд чистой прибыли.

Схожая картина в сегменте бытовой электроники и товаров для дома. DNS заработал почти 33 млрд рублей, М.видео — при выручке в 452 млрд рублей — понес убытки, но сохранил высокие обороты. Сеть строительных магазинов "Петрович" получила 9,7 млрд прибыли, а HOFF — 192 млн.

При этом ценовая политика сетей остается прежней: вместо того чтобы снижать стоимость товаров, компании концентрируются на увеличении маржи. На товары первой необходимости наценки достигают 30–60%. Покупатели сталкиваются с акциями, в которых скидки нередко предваряются повышением базовой цены. Программы лояльности устроены сложно и вместо реальной экономии предлагают бонусы по запутанным схемам.

Причина — высокая степень концентрации рынка. В большинстве регионов конкуренция ограничена: несколько крупных сетей контролируют точки продаж, логистику и потоки потребителей. Дополнительное преимущество — право продавать алкоголь и табак, что недоступно для маркетплейсов. Технически онлайн-торговля могла бы восполнить этот разрыв, но законодательно соответствующие инструменты не используются.

Маркетплейсы — Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет — действуют по иной схеме. Они борются за клиента за счет прозрачных условий, субсидий на доставку и акций с реальной экономией. Их модель ориентирована на долгосрочную лояльность, в отличие от краткосрочной прибыли, к которой стремится традиционный ритейл.

Попытка уравнять условия за счет ограничения скидок на маркетплейсах не прошла. С инициативой ограничить онлайн-скидки до 10% выступили сами торговые сети, однако в Госдуме ее отклонили. Депутат Яна Лантратова напомнила, что это ударит по кошельку каждой семьи — потери могут превысить 50 тысяч рублей в год.

На фоне снижения реальных доходов и роста цен такой дисбаланс в поведении сетей становится все более заметным. Ритейл в России продолжает игнорировать запрос на доступность товаров. Пока компании не видят угрозы для своей доли рынка, стимулировать спрос снижением цен они не собираются.

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