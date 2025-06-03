В WhatsApp могут появиться имена пользователей вместо номеров. Новые детали обнаружили в бета-версии приложения для iOS.

В бета-версии WhatsApp для iOS снова заметили тестовую функцию — возможность выбора имени пользователя вместо номера телефона. Это может повысить конфиденциальность переписок.

Согласно данным WABetaInfo, система юзернеймов в WhatsApp будет работать с рядом ограничений:

имя должно содержать от 3 до 30 символов;

разрешены только латинские буквы, цифры, точки и подчеркивания;

запрещены доменные расширения вроде ".com";

нельзя дублировать уже существующие имена.

При успешной регистрации имени мессенджер покажет праздничную анимацию. Юзернейм будет отображаться в переписках и чатах, а при его изменении система автоматически уведомит контакты.

Функцию впервые анонсировали еще в 2023 году, но до сих пор не внедрили. В Telegram аналогичная возможность существует с 2014 года. Точные сроки появления юзернеймов в стабильной версии WhatsApp пока неизвестны.

Нововведение позволит пользователям скрывать номера телефонов, что повысит безопасность общения. Однако разработчикам еще предстоит доработать систему перед официальным релизом.

Пока функция доступна только тестерам бета-версии WhatsApp для iOS 25.17.10.70. Когда обновление выйдет для всех пользователей, станет известно позже.