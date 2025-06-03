Пролетающие рядом звезды могут нарушить стабильность Солнечной системы. Хотя это и не произойдет в ближайшие миллионы лет, Земля всё же находится в зоне потенциальной опасности.

Солнечная система кажется стабильной, но новое исследование показывает ее уязвимость. Блуждающие звезды, пролетающие поблизости, могут спровоцировать катастрофические изменения в движении планет.

Ученые провели более 2000 компьютерных симуляций, чтобы оценить влияние звезд-странников на Солнечную систему. Оказалось, что гравитационное воздействие таких объектов может нарушить орбиты планет, включая Землю.

Сейчас ближайшие звезды не представляют опасности. Но за миллиарды лет вероятность близкого пролета возрастает. Даже слабого гравитационного возмущения достаточно, чтобы вывести из равновесия Плутон, Меркурий или Марс. Изменение их траекторий способно спровоцировать цепную реакцию, опасную для Земли.

Моделирование показало, что внешние факторы (пролеты звезд) вызывают хаос в 50% чаще, чем внутренние процессы. Это значит, что стабильность Солнечной системы ранее переоценивали.

Земля находится в относительной безопасности — ее орбита устойчивее, чем у соседей. Но в долгосрочной перспективе даже небольшое смещение других планет может привести к катастрофическим столкновениям.

Исследование не предсказывает скорой угрозы, но заставляет пересмотреть представления о будущем Солнечной системы. Возможно, человечеству придется учитывать эту опасность, если оно просуществует достаточно долго.