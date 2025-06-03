Росприроднадзор рассматривает возможность создания подразделения по работе с искусственным интеллектом. Нейросети уже использовали для поиска должников по экологическим сборам.

Нейросети постепенно находят применение и в сфере государственного надзора. В Росприроднадзоре уверены, что технологии помогут точнее выявлять нарушителей и разгрузить сотрудников.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, служба может первой в стране внедрить искусственный интеллект в надзорную деятельность. Такой шаг рассматривают не как эксперимент, а как инструмент, доказавший свою эффективность.

Нейросети уже показали результат — система помогла собрать 19,9 миллиарда рублей экологического сбора. Это максимальный показатель за всю историю службы. Большая часть этих средств поступила от компаний, которые ранее уклонялись от отчетности. Радионова пояснила: около 80% юридических лиц, обязанных либо отчитаться об утилизации, либо оплатить сбор, не делали ни того, ни другого.

Система, работающая на основе ИИ, определила таких должников. Это позволило ускорить процесс взыскания и выявления скрытых обязательств. Сейчас обсуждается создание отдельного подразделения по ИИ, чтобы сотрудники службы могли сосредоточиться на более комплексных задачах.

Вопрос касается и реформы расширенной ответственности производителей. С 2025 года компании должны утилизировать более половины всей упаковки, а с 2027 года — всю. Если они этого не делают, им предстоит компенсировать несоблюдение через экосбор.