IO Interactive раскрыла официальное название своей игры о Джеймсе Бонде — 007 First Light. Полная презентация проекта состоится на Summer Game Fest.

Студия IO Interactive объявила, что ее долгожданный проект о Джеймсе Бонде получил название 007 First Light. Игра расскажет оригинальную историю становления агента 007.

Анонс состоялся накануне Summer Game Fest 2025, где 6 июня покажут полноценную презентацию. Разработчики обещают полностью оригинальный сюжет, в котором игроки смогут проследить путь Бонда к статусу агента 00.

IO Interactive анонсировала проект еще в 2020 году. Фанаты ждут игру с особым интересом — студия известна серией Hitman, а ее подход к шпионской тематике считают идеальным для франшизы о Бонде.

На сайте проекта появилось описание: First Light позволит «примерить роль самого знаменитого секретного агента». Детали геймплея пока не раскрывают, но презентация на Summer Game Fest может расставить все точки над i.

Анонс 007 First Light станет одним из главных событий игровой недели. Поклонники франшизы надеются, что IO Interactive оправдает ожидания и предложит свежий взгляд на легендарного персонажа.