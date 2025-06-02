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Увольнения среди топ-менеджеров в Hi-Rez Studios затронули и Стюарта Чисама
Разработчик Smite 2 сообщил о новой волне сокращений

Hi-Rez Studios снова проводит сокращения, но на этот раз под удар попали не сотрудники команд, работающих над играми, а верхушка управления, включая президента компании.

Третья за последний год волна увольнений в Hi-Rez Studios затронула ключевых управленцев. Студию покинул ее президент Стюарт Чисам, проработавший в компании 17 лет. Кроме него, увольнения затронули старшего сотрудника Трэвиса Брауна, известного как Радар, а также нескольких менеджеров дочерней компании Rally Here.

Информацию сначала опубликовал бывший сотрудник студии в соцсети X. Затем ее подтвердил Алекс Кантаторе — CEO Titan Forge, дочернего подразделения Hi-Rez — в официальном комментарии на Reddit. По его словам, решение принял совет директоров, посчитав, что для нынешних масштабов компании руководство оказалось слишком разросшимся.

Кантаторе уточнил, что сокращения не отразились на команде Smite 2, и подчеркнул, что не стал публиковать общий пресс-релиз, оставив возможность высказаться самим уволенным. Позже Чисам подтвердил свой уход через LinkedIn, назвав его результатом длительных обсуждений и отметив, что для него настал «подходящий момент».

Также об участии в увольнениях сообщил ведущий продюсер Тони Джонс. Остальные уволенные пока не выступили с публичными комментариями.

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#увольнения #геймдев #руководство #hi-rez studios #smite #titan forge #стюарт чисам
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