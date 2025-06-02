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Продовольственные компании РФ предупреждают о возможном росте цен из-за новых правил стандартизации
Крупные российские продовольственные компании выразили серьезную обеспокоенность в связи с предложенными Минпромторгом поправками в закон о стандартизации. Пищевики считают, что новые требования могут спровоцировать рост цен на широкий спектр продуктов, включая социально значимые товары, а также привести к сокращению ассортимента в рознице.

Предложенные Министерством промышленности и торговли изменения в закон о стандартизации вызвали негативную реакцию со стороны представителей пищевой отрасли. Компании заявляют о потенциальных рисках, среди которых наиболее остро стоит вопрос о возможном увеличении стоимости продуктов питания для конечных потребителей.

Суть поправок заключается в том, что свойства товаров, зафиксированные производителями во внутренних стандартах организаций (СТО) и технических условиях (ТУ), не должны быть ниже показателей, установленных в добровольных государственных стандартах (ГОСТах). По мнению бизнеса, такое нововведение фактически сделает соблюдение ГОСТов обязательным для всех производителей пищевой продукции в России.

Ведущие отраслевые объединения, такие как «Союзмолоко», «Русбренд», «Руспродсоюз», а также «Рыбный союз», «Асконд», Национальная мясная ассоциация и Национальный союз хлебопечения, направили совместное обращение в Торгово-промышленную палату (ТПП) с просьбой не поддерживать данную поправку. Они призывают президента ТПП Сергея Катырина обратиться к первому вице-премьеру Денису Мантурову для пересмотра инициативы Минпромторга.

По мнению производителей, введение обязательных ГОСТов приведет к увеличению их расходов, связанных с необходимостью корректировки рецептур, переоформлением разрешительной документации и изменением упаковки. В условиях текущей экономической ситуации и высокой инфляции эти затраты, как опасаются пищевики, неизбежно будут переложены на потребителей, что приведет к росту цен на весь спектр пищевых товаров, включая социально значимые. Кроме того, существует риск исчезновения с полок магазинов до 10% наименований только в молочной отрасли, поскольку не все производители смогут быстро адаптироваться к новым требованиям.

В то же время, авторы законопроекта и представители Минпромторга выражают уверенность в том, что принятие поправок позволит очистить рынок от некачественной продукции и защитить интересы потребителей. Они считают, что новые правила заставят производителей повысить качество своей продукции до уровня, соответствующего государственным стандартам.

Председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов отмечает, что его организация уже не первый год выступает за большую прозрачность СТО и ТУ, предлагая сделать их публичными документами для облегчения общественного контроля качества продукции. Он подчеркивает, что в настоящее время отсутствует возможность проверить соответствие товаров заявленным внутренним стандартам, так как приходится ориентироваться только на обязательные требования, которые распространяются далеко не на всю продукцию. При этом значительная часть товаров (около 80%) производится именно по СТО и ТУ, содержание которых зачастую остается неизвестным для потребителей.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, напротив, считает нововведения положительным шагом. Он поясняет, что законопроект направлен на то, чтобы сделать заявленное на упаковке соответствие СТО или ТУ не просто декларацией, а обязательством, подлежащим проверке и экспертизе на соответствие, в том числе, национальным и межгосударственным стандартам. В настоящее время регистрация и экспертиза внутренних стандартов являются добровольными, даже если информация об этом размещена на упаковке товара.

Аналитики полагают, что для исключения лишних трат производители могут не заявлять на упаковке о соответствии СТО или ТУ, а выпускать продукцию, опираясь лишь на обязательные требования технических регламентов. В свою очередь, ТПП пока еще изучает обращение от представителей бизнеса и не озвучила свою официальную позицию по данному вопросу. Дискуссия вокруг предложенных изменений в закон о стандартизации остается открытой и вызывает серьезные опасения у производителей пищевой продукции относительно возможного роста цен и сокращения ассортимента.

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#цены #инфляция #минпромторг #гост #розница #пищевая промышленность #стандартизация
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