Летом «Яндекс» планирует добавить в браузер ИИ-агента, который расширит функции «Алисы». Пользователи смогут поручать ей не только поиск, но и выполнение действий на сайтах.

Компания «Яндекс» работает над тем, чтобы встроить в «Алису» функции ИИ-агента. Новый функционал появится летом в бета-версии «Яндекс Браузера».

ИИ-агенты — это системы на основе больших языковых моделей, которые могут выполнять задачи без участия человека. Они анализируют данные, делают выводы, взаимодействуют с интерфейсами сайтов и могут учиться на предыдущем опыте.

В случае с «Алисой» это означает, что она сможет не просто искать информацию, но и совершать определенные действия. Например, пользователь может попросить ее забронировать столик в ресторане или записаться к врачу. Ассистент зайдет на сайт, найдет нужную форму и заполнит ее самостоятельно.

Ранее «Яндекс» уже применял ИИ-агентов в своих сервисах. В частности, в «Еде» и «Маркете» подобные решения помогли ускорить обработку обращений клиентов на 10–15%. Представитель компании выразил надежду, что расширение возможностей «Алисы» даст еще больший прирост в эффективности.

Подобный подход развивают и другие компании. Google тестирует Project Mariner — систему, которая действует в Chrome от имени пользователя. Она умеет покупать билеты, оформлять заказы и работать с сайтами без участия человека. Изначально доступ к агенту получили только участники закрытого тестирования, но с 20 мая Google начала расширять его для пользователей в США. Подключение к сервису возможно на тарифе AI Ultra за $249,99 в месяц.

Норвежская Opera в мае представила новую версию браузера — Opera Neon (подробнее об этом в нашем предыдущем материале). В нее встроен ИИ-агент, который способен автоматизировать повседневные действия: от покупок и бронирований до создания игровых прототипов и программного кода.

По статистике на май, «Яндекс Браузер» занимает первое место по популярности в России — 36,68% рынка. Chrome идет следом с долей 33,67%. На глобальном уровне лидирует Google Chrome — почти 66% пользователей по данным StatCounter.

На фоне растущей конкуренции в сфере браузеров с ИИ-интеграцией «Яндекс» стремится укрепить позиции, сделав «Алису» не просто помощником, а полноценным исполнителем.