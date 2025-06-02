По данным The Sunday Times, переговоры с США уже ведутся.

Британские военные ведомства обсуждают возможность закупки американских самолетов, способных нести тактическое ядерное вооружение. Это может стать первым масштабным обновлением британских ядерных сил за последние десятилетия.

Издание The Sunday Times сообщает, что Лондон ведет переговоры с Вашингтоном о приобретении истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Эти самолеты оснащены системами для доставки термоядерных авиабомб B61 и отличаются увеличенной дальностью полета — до 1400 километров. На каком этапе находятся переговоры, не раскрывается. Однако источники издания утверждают, что в случае заключения сделки Великобритания получит наиболее значимое ядерное усиление со времен Холодной войны.

Идею поддерживают министр обороны Джон Хили, глава штаба обороны адмирал Энтони Радакин и премьер-министр Кир Стармер. По словам Хили, страна сталкивается с «новой эпохой угроз» и должна адаптироваться к изменяющимся реалиям. На данный момент британские ядерные силы представлены четырьмя подводными лодками класса Vanguard с баллистическими ракетами Trident II. Самолеты F-35A могут дополнить этот арсенал мобильным компонентом. Помимо этого, Лондон планирует выделить £6 миллиардов на закупку боеприпасов и строительство шести новых военных заводов. Четверть этой суммы направят именно на создание производственных мощностей.