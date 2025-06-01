Преступники находят все больше способов использовать QR-коды для хищения денег. Эксперт рассказал о том, как именно они действуют.

Удобство бесконтактных сервисов стало почвой для новых мошеннических схем. Особенно активно злоумышленники осваивают механизмы, связанные с QR-кодами.



По словам Максима Семова, эксперта проекта Минфина "Моифинансы.рф", мошенники все чаще используют QR-коды для вывода средств с банковских счетов. Одна из распространённых схем связана с сервисом снятия наличных без карты.



Преступники звонят клиенту, представляются сотрудниками банка и сообщают о якобы оформленном кредите. Далее просят "отменить" операцию, отправив QR-код для снятия наличных, созданный в банковском приложении. Те, кто следует инструкции, фактически передают доступ к своим деньгам.



Кроме того, злоумышленники подменяют QR-коды на кассах в магазинах, в зонах аренды самокатов, на рекламных щитах. Это позволяет им запускать транзакции без ведома владельца.



Семов подчеркивает: даже привычные на вид QR-наклейки могут оказаться фальшивыми. Мошенники размещают подмененные коды в кафе, магазинах и на арендуемой технике, чтобы направить оплату на свои счета.