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Ростех проектирует новую линейку самолетов для военно-транспортной авиации
Госкорпорация "Ростех" работает над созданием новых самолетов военно-транспортной авиации. Разработка охватывает как легкий, так и сверхтяжелый классы.

Военно-транспортная авиация остается одним из ключевых инструментов для оперативного реагирования в армии и за ее пределами. Российские разработчики усиливают эту сферу за счет новых проектов.

"Ростех" приступил к созданию линейки военно-транспортных самолетов, в которую войдут машины легкого и сверхтяжелого классов. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков. По его словам, основные компетенции по таким разработкам сосредоточены в ПАО "Ил", где продолжают инженерные наработки, заложенные еще в эпоху Сергея Ильюшина.

В настоящее время предприятия госкорпорации поставляют в войска Ил-76МД-90А — модернизированный вариант советского Ил-76.

Самолеты военно-транспортной авиации используют для переброски личного состава и техники, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий и гуманитарных миссиях, в том числе за пределами страны.

В "Ростехе" подчеркнули, что эти машины задействованы и в обеспечении российских подразделений в зоне специальной военной операции.

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#авиация #ростех #вкс #оборона #самолет #разработка #ил-76 #военно-транспортная авиация
Источник: tass.ru
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