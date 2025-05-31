iPhone Сьюзи Уайлс, главы администрации Дональда Трампа, подвергся взлому, что вызвало серьезные опасения в области кибербезопасности. ФБР начало расследование инцидента, который может затронуть высокопоставленных чиновников.

Недавний инцидент с личным телефоном Сьюзи Уайлс, главы администрации президента США Дональда Трампа, поднимает вопросы о кибербезопасности на высшем уровне. Взлом устройства привел к утечке контактов, включая высокопоставленных чиновников.

По информации, телефон Сьюзи Уайлс был взломан, и злоумышленники получили доступ к ее контактам. Начато федеральное расследование, однако до сих пор неясно, как именно произошло компрометирование устройства.

После взлома хакеры использовали искусственный интеллект для имитации голоса Уайлса, отправляя сообщения нескольким контактам с другого номера. Ситуация стала подозрительной, когда один из получателей предложил продолжить общение в Telegram, что вызвало у них сомнения. Директор ФБР Кэш Патель отметил, что безопасность общения должностных лиц администрации остается приоритетом для ведомства.

Запросы TechCrunch к представителям Белого дома о том, как именно был скомпрометирован телефон, не привели к ясным ответам. Это создает впечатление, что расследование все еще продолжается и требует дальнейшего изучения.

Это не первый случай, когда Уайлс становится целью хакеров. В 2024 году иранские кибершпионы пытались получить доступ к ее личной электронной почте. Тогда им удалось обойти систему безопасности и получить данные о вице-президенте Дж. Д. Вэнсе, который работал с Трампом.

Отметим, что Сьюзи Уайлс использует iPhone, что вызывает дополнительные вопросы, учитывая репутацию Apple в области защиты данных и конфиденциальности.