Мария Иваткина из НИФИ Минфина рассказала, как мошенники на сайтах знакомств выманивают деньги и данные. Схемы варьируются от игры на чувствах до откровенного шантажа.

Поиск общения через сайты знакомств порой заканчивается не романтикой, а шантажом и убытками. В некоторых случаях жертва сама втягивается в схему и предлагает деньги.

Эксперт проекта "Моифинансы.рф" при НИФИ Минфина Мария Иваткина перечислила распространенные схемы обмана, с которыми сталкиваются пользователи сайтов знакомств. Самый частый сценарий — эмоциональное давление. Злоумышленник сначала вызывает симпатию, а затем сообщает о проблеме: якобы болезнь близкого, срочная операция, ДТП или долги.

Он не просит денег напрямую, но делает ставку на сочувствие. Жертва предлагает помощь сама. Иногда даже берет кредит. Все это — результат грамотной манипуляции.

Есть и другая схема — "успешный инвестор". Мошенник рассказывает о доходах на криптовалютах, демонстрирует подарки и цветы, создает образ благополучного человека. Женщина, заинтересованная в отношениях, решает вложиться — по его "доброму" совету.

Иногда дело доходит до шантажа. После интимной переписки или обмена фотографиями аферист угрожает раскрыть личные подробности. Угрозы касаются семьи, коллег, работодателя. Чтобы избежать огласки, пострадавший платит.

Особую тревогу вызывают случаи, когда мошенники выходят на несовершеннолетних. Под видом ровесника преступник узнает адрес, достаток семьи, контакты родителей. После этого начинается давление: звонки "от полиции", угрозы, попытки получить доступ к банковским картам.

Чтобы избежать таких ситуаций, Иваткина советует отказаться от переводов незнакомцам, не реагировать на просьбы о помощи от малознакомых людей и не отправлять откровенные фото.

Также важно не инвестировать под влиянием эмоций и не раскрывать коды из СМС. Даже если человек кажется приятным, стоит посоветоваться с близкими — это поможет сохранить деньги и спокойствие.