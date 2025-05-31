Министерство энергетики США объявило о разработке нового суперкомпьютера Doudna. Проект реализуют Dell и Nvidia — в системе будут совмещены научные расчеты и искусственный интеллект.

В США разработают новый суперкомпьютер, в котором объединят задачи фундаментальной науки и коммерческий искусственный интеллект. Систему назвали в честь биохимика Дженнифер Дудны, соавтора технологии CRISPR.

Министерство энергетики США поручило Dell разработку суперкомпьютера нового поколения, который будет использовать графические процессоры Nvidia и архитектуру Arm. Система Doudna поступит в Национальную лабораторию имени Лоуренса в Беркли.

Сборку запланировали на 2026 год. В ведомстве рассчитывают, что Doudna будет как минимум в десять раз быстрее существующих решений. Компьютер объединит классическое научное моделирование с возможностями ИИ — такую задачу ранее не ставили в американских гослабораториях.

Dell впервые получила подобный заказ, обойдя прежнего партнера министерства — Hewlett-Packard Enterprise. Производитель зарекомендовал себя на рынке коммерческих ИИ-систем, и теперь его подход будут применять в государственном проекте.

Система построена на графических чипах Rubin от Nvidia, которые позволяют одновременно использовать как точные, так и упрощенные типы вычислений. Это дает возможность решать широкий круг задач: от квантовых симуляций до анализа геотермальных полей.

Кроме того, Doudna поддержит разработку новых технологий, включая квантовые компьютеры. Все вычисления будут интегрированы в экосистему программного обеспечения Nvidia, адаптированную для научных исследований.

Руководители проекта подчеркивают, что Doudna станет платформой с модульной архитектурой, рассчитанной на расширение. Машину проектируют не под конкретную задачу, а как универсальный инструмент для науки и машинного обучения.