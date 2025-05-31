Президент DNS Дмитрий Алексеев обвинил Wildberries в продаже контрафактной продукции без маркировки и уплаты НДС. В маркетплейсе заявили, что действуют в рамках закона и работают с иностранными продавцами.

Громкое заявление главы DNS вызвало новую волну обсуждений правил онлайн-торговли. Поводом стала его личная покупка на Wildberries, в которой он усмотрел признаки нарушений.

Дмитрий Алексеев, совладелец и глава сети DNS, раскритиковал Wildberries за продажу обуви и одежды без указания корректных данных продавца. Он опубликовал скан чека, в котором ИНН поставщика одной из позиций представлен как последовательность из двенадцати нулей.

Алексеев обратил внимание на то, что приобретенные им кроссовки не имели обязательной маркировки системы «Честный знак», хотя такая обязанность для обуви в России действует. Он выразил сомнение в эффективности системы, если крупнейший маркетплейс страны может обойти её требования.

В Wildberries на претензии ответили, что в данном случае речь идет о B2C-сделке с иностранным продавцом, на которую не распространяются нормы обязательной маркировки. В таких случаях, по утверждению компании, налог уплачивается за границей, а указание нулей в ИНН — требование российского законодательства.

Пресс-служба маркетплейса также подчеркнула, что Wildberries проверяет наличие кодов маркировки на складе и не допускает приемку немаркированного товара от российских поставщиков. При этом сам факт оформления чека вызвал у представителей компании недоумение, поскольку процедура соответствует общей практике для всех крупных площадок.