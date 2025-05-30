Компании Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ) и Anduril объявили о партнерстве по созданию боевых шлемов с дополненной реальностью. Новые системы будут использовать платформу Lattice для управления автономными системами на поле боя.

Технологический гигант Meta* и оборонный стартап Anduril объединились для разработки специализированных шлемов с дополненной реальностью для американских военных. Система сочетает коммерческие технологии XR с военной платформой управления Lattice.

Партнерство направлено на создание интеллектуальных носимых систем для повышения ситуационной осведомленности солдат. В основе разработки лежит интеграция платформ дополненной реальности Meta с системой Lattice от Anduril – распределенной сетью управления на базе искусственного интеллекта.

Lattice анализирует данные с тысяч датчиков, предоставляя операторам актуальную информацию в реальном времени. Специальные AR-гарнитуры обеспечат удобный интерфейс для доступа к этим данным, адаптированный под конкретные боевые задачи.

Проект финансируется из частных источников, без привлечения бюджетных средств. Компании рассчитывают, что использование коммерческих технологий позволит сэкономить миллиарды по сравнению с традиционными оборонными закупками.

Разработка ведется в рамках новой стратегии Пентагона, ориентированной на коммерческие технологии. Нынешние прототипы уже проходят полевые испытания. Система обещает революционизировать управление автономными платформами и коллективное взаимодействие подразделений на поле боя.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России