Китайский автопроизводитель Hongqi рассматривает возможность локализации своего производства в России. Для этого компании необходимо выполнить ряд условий, которые определит ее успех на российском рынке

Hongqi, китайский производитель автомобилей, объявил о намерении начать локализацию своего производства в России. Исполнительный директор российского офиса компании Иван Савельев подчеркнул, что для успешного запуска необходимо соблюдение определенных условий.

Hongqi за два года присутствия на российском рынке достиг определенных успехов, но потенциал премиального сегмента остается значительно более высоким. Савельев отметил, что компания видит необходимость в локализации производства, так как изменения в утилизационном сборе и таможенных пошлинах могут негативно сказаться на конкурентоспособности некоторых моделей.

В ближайшее время Hongqi представит два новых автомобиля. Первым станет лифтбек Hongqi H6, который позиционируется как бизнес-класс с динамичным дизайном. Второй новинкой будет крупноразмерный SUV Hongqi HS7, предлагающий семиместную компоновку и двухлитровый турбодвигатель мощностью 245 л. с.

Ожидается также премьера люксового седана Hongqi L1, который запланирован на вторую половину года. Эта модель станет флагманом бренда и не будет иметь аналогов на российском рынке.

Савельев также указал на основных конкурентов Hongqi в России, среди которых марки Zeekr, LiXiang и Lynk & Co, а также ушедшие европейские бренды. Он подтвердил, что локализация производства станет логичным шагом для компании, особенно в условиях роста спроса на автомобили.

Ближайшая премьера Hongqi в России состоится 3 июня 2025 года с дебютом лифтбека H6.