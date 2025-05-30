АВТОВАЗ планирует оснастить Lada Granta новой автоматической трансмиссией. Вариатор китайского производства появится в линейке не ранее 2026 года.

После прекращения поставок японских автоматических коробок передач Jatco, АВТОВАЗ разрабатывает новое решение для Lada Granta. Компания уже выпустила первые тестовые образцы с вариатором.

Дмитрий Костромин, вице-президент АВТОВАЗа, подтвердил планы по переходу на вариаторную трансмиссию. Оставшиеся запасы японских АКПП закончатся до конца 2024 года, после чего Granta временно останется только с механической коробкой.

Новый вариатор для Granta поставит китайская компания WanLiYang, уже работающая с АВТОВАЗом над трансмиссиями для Vesta. При этом модели получат разные варианты коробок передач.

Завод уже собрал первые тестовые образцы Granta с вариатором и двигателем мощностью 106 л.с. Серийное производство таких машин начнется не раньше 2026 года.

Переход на автоматические трансмиссии стал необходимостью – доля автомобилей с АКПП на российском рынке превысила 60%.