В комплектациях Lada Iskra появится опция, ранее доступная только для Vesta. О старте продаж и возможностях новой модели сообщил официальный дистрибьютор.

До выхода на рынок новой модели Lada Iskra остается меньше двух месяцев, и в открытых источниках появляется все больше подробностей об её оснащении. Одна из функций, которая раньше встречалась только в более дорогой Vesta, теперь станет доступна и в Iskra.

Как выяснил портал «Лада.Онлайн», Lada Iskra получит кнопку запуска двигателя. Эта опция впервые упоминается в прайс-листах «Lada Имидж» — официального дистрибьютора АвтоВАЗа. Ранее она числилась только в оснащении Vesta.

На представленных ранее фотографиях салона Iskra пользователи видели классический замок зажигания. Вероятно, кнопку включат только в самую дорогую комплектацию Luxe, снимков которой в открытом доступе пока нет. Другой возможный сценарий — запуск продаж без этой опции с ее последующим добавлением.

Lada Iskra поступит в продажу 20 июля, а производство модели стартовало еще в апреле. Стоимость базовой версии составит около 1,2 миллиона рублей. Это дороже Granta, но дешевле начальной Vesta.

АвтоВАЗ собирается сделать упор на 16-клапанные модификации с китайскими трансмиссиями. Самых простых машин с восьмиклапанным мотором и отечественной коробкой будет немного. В 2025 году завод планирует выпустить всего 20 тысяч экземпляров Iskra — заметно меньше, чем объёмы продаж Granta и Vesta.