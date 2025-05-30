В Приморском крае суд обязал вернуть в бюджет 1,3 млрд рублей за уже выполненные дорожные работы. Министерство транспорта региона решением недовольно и продолжает его оспаривать.

Спор вокруг участка дороги Михайловка — Дальнее дошел до суда, несмотря на то что ремонт уже завершен. В центре конфликта — 1,3 млрд рублей и спорная процедура заключения контракта.

Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с компании «СтройДорСервис» 1,3 млрд рублей, перечисленных за ремонт дороги, признанный незаконным. Иск подала региональная прокуратура, указав, что подрядчика выбрали без проведения конкурентных процедур.

В надзорном ведомстве считают, что контракт, подписанный в декабре 2023 года, нарушает закон о закупках. Подряд получил единственный участник без конкурса. Несмотря на завершенные работы, суд признал сделку ничтожной, а полученные средства — подлежащими возврату.

Министерство транспорта Приморья с таким подходом не согласно. Ведомство заявило, что заключило договор в условиях чрезвычайной необходимости. Чиновники пытались оспорить решение, но проиграли как в суде первой инстанции, так и при подаче апелляции.

Прецедент вызвал острые споры: построенная дорога уже введена в эксплуатацию, но подрядчику все равно предстоит вернуть средства. История продолжает развиваться — региональный Минтранс намерен добиваться пересмотра дела.