Председатель GWM Вэй Цзяньцзюнь усомнился в финансовой устойчивости BYD. Его заявление прозвучало на фоне проблем с долгами и продажами у крупнейшего автопроизводителя Китая.

В китайской автоиндустрии снова разгорается открытое противостояние. На этот раз под прицелом — крупнейший производитель страны BYD, которого сравнили с обанкротившимся застройщиком Evergrande.

В интервью агентству Sina председатель Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь заявил, что в китайской автомобильной отрасли «появилась своя Evergrande». Он не назвал конкретных компаний, однако намек был очевиден: крупнейший автопроизводитель Китая BYD оказался в центре обсуждения.

Слова Вэя прозвучали на фоне тревожных сигналов с рынка. В 2024 году долг BYD достиг почти 585 млрд юаней — это крупнейший показатель в китайской автопромышленности. При этом компания ведет агрессивную ценовую политику: в мае этого года скидки на автомобили BYD доходили до 34%.

Кроме того, BYD столкнулась с избытком нереализованных автомобилей. Только с января по апрель дилеры получили 172,9 тысячи хэтчбеков Seagull, при том что покупатели приобрели лишь 113,1 тысячи. Разрыв между поставками и фактическими продажами говорит о перегреве складов. Общая стоимость складских запасов по итогам 2024 года составила 116 млрд юаней — самый высокий показатель среди китайских автопроизводителей.

Финансовая нагрузка ложится и на дилеров. В текущем месяце один из крупнейших партнеров BYD — Qiancheng Holdings — прекратил сотрудничество, сославшись на убытки. В прошлом у этой компании было 20 автосалонов бренда, и она считалась образцовым дилером.

Вэй Цзяньцзюнь также затронул тему фальсифицированных продаж. По его словам, тысячи китайских автотрейдеров оформляют новые автомобили как подержанные с нулевым пробегом. Такая схема позволяет автопроизводителям приукрашивать статистику и демонстрировать рост спроса, которого на деле нет. Он утверждает, что это делается ради привлечения инвестиций.

Хоть в интервью не прозвучало прямого упоминания BYD, глава PR-службы компании Ли Юньфэй резко отреагировал в соцсетях, опубликовав эмоциональные реплики, позже удаленные. Это стало косвенным подтверждением того, что сравнение с Evergrande в BYD восприняли на свой счет.

Претензии со стороны GWM в адрес BYD звучат не впервые. Ранее компания обвиняла конкурента в превышении допустимых норм выбросов и публиковала данные независимых лабораторий прямо перед запуском новой модели Song Pro DM-i.

Несмотря на высокие показатели продаж, BYD сталкивается с избыточными запасами, растущими долгами и напряжением в дилерской сети. На этом фоне заявления руководителя GWM стали не просто выпадом конкурента, а отражением тревожных тенденций в крупнейшей компании китайского автопрома.