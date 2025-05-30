Илон Маск раскрыл планы по отправке гуманоидного робота на Марс. Первая миссия может состояться в 2026 году.

SpaceX планирует отправить на Марс не человека, а робота. Первый шаг в сторону марсианской миссии может выглядеть иначе, чем представляли раньше.

Глава SpaceX Илон Маск представил обновленные планы компании по проекту Starship и миссии на Марс. По его словам, в 2026 году SpaceX рассчитывает запустить на Красную планету первые пять посадочных модулей. В одной из миссий планируется задействовать гуманоидного робота Tesla Optimus.

Презентация прошла на объекте компании в Бока-Чика, штат Техас (посмотреть сорокаминутное видео презентации можно в соцсети Х). Маск рассказал о производственных планах, конструкции ракеты и двигателе нового поколения. Он уточнил, что SpaceX хочет производить до тысячи кораблей Starship в год. Это число связано с необходимостью максимально использовать благоприятное окно между орбитами Земли и Марса, которое открывается раз в 26 месяцев.

Транспортировка груза на Марс потребует дозаправки корабля на орбите. Этот этап теперь отложен до 2026 года, хотя ранее компания надеялась провести демонстрацию в 2025-м. Передача топлива считается ключевой технологией и для программы Artemis, в рамках которой NASA рассчитывает использовать Starship для высадки астронавтов на Луну.

Отдельно Маск сообщил, что Starship и ее ускорители продолжат развивать. Будущие версии получат доработанную промежуточную ступень — это позволит избежать перегрева элементов во время разделения ступеней.

Новое поколение ускорителей должно возвращаться на стартовую площадку уже через 5–6 минут после запуска, а подготовка к следующему полету займет не более часа.

Главным элементом тяги останется двигатель Raptor 3. Маск подчеркнул, что его конструкция не требует отдельного теплозащитного экрана, что сокращает вес и повышает надежность. Этот двигатель уже прошел порядка 300 испытаний.

Будущие версии Starship оснастят девятью двигателями и подготовят к повторному использованию. Маск выразил уверенность, что с этими доработками корабли смогут регулярно выполнять миссии, включая полеты на Марс.

В 2026 году на Красную планету должен отправиться и робот Optimus — он станет первым представителем Tesla на другой планете.