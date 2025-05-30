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Яндекс Маркет: срок доставки стал важным фактором при покупке на маркетплейсах для 53% россиян
Сколько россияне готовы ждать заказ с маркетплейса — данные опроса «Яндекс Маркета».

Как выясняется, российские покупатели стали внимательнее относиться к срокам доставки при заказах через маркетплейсы. Некоторые готовы ждать несколько дней, но часть аудитории ограничивает ожидание всего парой суток.

Согласно данным "Яндекс Маркета", 53% опрошенных россиян при выборе товара учитывают, как быстро он приедет. Из них треть (32%) назвали приемлемым сроком доставку до трех дней. Еще 18% ориентируются на один-два дня.

Каждый третий респондент отметил, что допустимая продолжительность ожидания зависит от категории товара. Продукты, повседневные мелочи, одежду и обувь покупатели хотят получить быстро. А вот, например, товары для спорта, дома или домашних животных готовы ждать до пяти дней.

Долгая доставка может повлиять на повторные покупки: 48% из тех, кто недоволен сроками получения заказа, в следующий раз выберут другого продавца.

Опрос также показал, что для значительной части клиентов логистика становится критерием не менее важным, чем цена или ассортимент. Подобная динамика подталкивает продавцов пересматривать способы доставки и активнее использовать инструменты вроде мультипоставки.

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#доставка #маркетплейс #яндекс маркет #россияне #онлайн-покупки
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