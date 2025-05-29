Чешская компания Skoda представила концепцию нового хэтчбека, вдохновлённую моделью Favorit, выпущенной 40 лет назад. Дизайнер Людмил Славов создал современный электромобиль, но его серийное производство пока остаётся под вопросом

Skoda представила концепцию нового хэтчбека, основанного на модели Favorit, выпущенной в 1987 году — последней модели, разработанной до интеграции с Volkswagen. Новый электромобиль сочетает в себе элементы оригинального дизайна с современными технологиями.

Людмил Славов, дизайнер нового концепта, отметил важность этой модели для формирования идентичности компании. Он подчеркнул, что разработка современного автомобиля, способного конкурировать с западными аналогами, стала вызовом для инженерной команды.

Концепция нового Favorit включает не только стандартный хэтчбек, но и вариант для ралли. Славов адаптировал оригинальные черты автомобиля, создав современный кроссовер. Он объяснил, что такая форма кузова позволяет более эффективно разместить аккумуляторные батареи. При этом дизайнер старался сохранить минималистичный стиль, который был характерен для оригинала.

Работа над концептом заняла у Людмила около 120 часов. Он использовал цифровые инструменты для создания эскизов, что позволило ему точно проработать пропорции. Славов привлек своего коллегу Дэвида Стингла для дальнейшей разработки, что дало возможность создать более объемные формы и улучшить функциональность.

Одной из ключевых особенностей нового дизайна стали фары, которые отсылают к оригинальному Favorit. Славов разработал тонкие светодиодные элементы, которые могут проецировать различные узоры, добавляя индивидуальности автомобилю. Также в концепции используются уникальные двери, открывающиеся в противоположных направлениях, что сохраняет чистоту дизайна.

Кроме стандартной версии, Людмил создал гоночный концепт, вдохновленный раллийным наследием Favorit. Этот вариант включает в себя элементы, напоминающие пластиковые бамперы оригинальной модели, что подчеркивает связь с историей.

Пока неясно, будет ли новый Favorit запущен в серийное производство, но интерес к концепту уже привлек внимание автолюбителей и экспертов. Skoda продолжает исследовать возможности интеграции современных технологий в свои модели, сохраняя при этом уважение к своему наследию.