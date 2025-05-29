Китайский бренд Voyah сообщил все подробности о кроссовере Free+, который вскоре появится в продаже. Предпродажи модели стартуют в июне, но цены пока не названы

Компания Voyah представила обновленную версию своего кроссовера Free. Новая модель с индексом «+» получила переработанный экстерьер, современный салон и интеллектуальную платформу Huawei.

Free+ является глубокой модернизацией прежнего Free, а не полноценным новым поколением. Сбор предварительных заказов откроют уже в июне, а начало свободных розничных продаж ожидается до конца 2025 года.

Производитель полностью раскрыл технические характеристики и оснащение автомобиля, но пока не сообщил стоимость.

Внешне Free+ унаследовал общие пропорции предшественника, но получил ряд отличий. Новая передняя панель теперь лишена привычной решетки радиатора — вместо нее глухая поверхность, соединённая светодиодной полосой фары формируют единый блок. Корпусные линии в целом сохранились, включая скрытые дверные ручки и классические зеркала. В профиль заметен лидар на крыше и упрощенная задняя стойка без декоративной вставки.

Задняя часть почти не изменилась — фирменный фонарь с логотипом бренда и окрашенный в цвет кузова бампер остались на месте. Размеры кузова немного увеличились: длина — 4915 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1660 мм. Колесная база осталась прежней — 2960 мм. Масса машины — от 2250 до 2350 кг в зависимости от версии.

Салон выполнен в светлых тонах и оформлен минималистично. Центральное место занимает мультимедийная система, которая управляет всеми функциями автомобиля. Рядом — трехспицевый мультируль и цифровая панель приборов. Центральный тоннель оборудован охлаждаемым подлокотником, беспроводной зарядкой и дефлекторами для заднего ряда.

Главное изменение — расширенный комплекс электронных систем. Free+ оснастят автопилотом Huawei Qiankun Smart Driving ADS 4.0, способным самостоятельно проходить круговые перекрестки и искать парковку. Машина получит и другие технологии Huawei: интеллектуальный кокпит на Harmony Space 5, проекционный дисплей, голосовое управление и аудиосистему с 22 динамиками.

Силовая установка осталась гибридной. В основе — 1,5-литровый турбомотор (129 л.с.), который заряжает батарею. За движение отвечает электромотор мощностью 292 л.с.. Максимальная скорость — 180 км/ч. Также готовится полноприводная версия с двумя электромоторами на 476 л.с. и скоростью до 200 км/ч.

Free+ может прийти на смену базовой версии Free на заводе «Моторинвест» в Липецке — эту возможность в компании пока не комментируют.