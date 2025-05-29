Китайская компания DeepSeek представила улучшенную версию своей модели искусственного интеллекта R1. Разработчики усилили ее способности к логическим выводам и решению сложных задач.

Разработчики искусственного интеллекта продолжают наращивать возможности своих моделей, сосредотачиваясь не только на генерации текста, но и на глубине логических операций. Китайская DeepSeek придерживается этой линии, делая ставку на постобучение и усиление рассуждений.

Компания DeepSeek анонсировала новую версию своей ИИ-модели R1 под названием DeepSeek-R1-0528. Как сообщили в официальном аккаунте компании в WeChat, новая сборка получила расширенные возможности для глубокого анализа и умозаключений.

Модель по-прежнему основана на DeepSeek V3, которая вышла в декабре 2024 года. Однако теперь разработчики перераспределили ресурсы, увеличив долю вычислений, приходящуюся на этап постобучения. Это, по их словам, позволило модели лучше справляться с задачами, требующими логики и абстракции.

Согласно результатам тестов, новая версия по производительности сопоставима с другими крупными моделями, включая OpenAI-03, Gemini 2.5 Pro и Qwen3-235B.

После релиза обновленной модели мобильное приложение DeepSeek вновь оказалось в топе App Store. Оно заняло первое место в рейтингах сразу в нескольких странах — от США и Великобритании до Японии, Южной Кореи и Китая.