В Сормовском районе Нижнего Новгорода появится завод по производству сборных домов. Инвестиции в проект составят 167 млн рублей.

Совет по земельным отношениям Нижегородской области одобрил выделение участка под строительство завода модульных домов в Сормове. Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в течение пяти лет.

Завод разместят на участке 1,6 га по улице Федосеенко. Компания "Сфера технологий" вложит в проект 167 млн рублей. Параллельно в Дзержинске построят аналогичное предприятие площадью 2 га.

На реализацию Дзержинского проекта направят 92 млн рублей. Местная компания "Пласт-Сервис" должна завершить строительство к 2030 году. Оба предприятия будут выпускать модульные дома для быстрого возведения жилья.

Власти региона рассчитывают, что новые производства помогут решить вопрос с доступным жильем. При этом создадут дополнительные рабочие места в строительной отрасли.