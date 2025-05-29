Совет по земельным отношениям Нижегородской области одобрил выделение участка под строительство завода модульных домов в Сормове. Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в течение пяти лет.
Завод разместят на участке 1,6 га по улице Федосеенко. Компания "Сфера технологий" вложит в проект 167 млн рублей. Параллельно в Дзержинске построят аналогичное предприятие площадью 2 га.
На реализацию Дзержинского проекта направят 92 млн рублей. Местная компания "Пласт-Сервис" должна завершить строительство к 2030 году. Оба предприятия будут выпускать модульные дома для быстрого возведения жилья.
Власти региона рассчитывают, что новые производства помогут решить вопрос с доступным жильем. При этом создадут дополнительные рабочие места в строительной отрасли.