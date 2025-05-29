Компания «Тренд» вложит 19,9 млрд рублей в строительство завода грузовиков под Новосибирском. Первые автомобили планируют выпустить в 2027 году.

В Новосибирской области началась подготовка к строительству нового завода по производству грузовых автомобилей. Проект реализует компания «Тренд», а первые машины сойдут с конвейера через три года.

Предприятие построят рядом с логистическим парком «Восточный» на восточной окраине Новосибирска. Сейчас разрабатывают проектную документацию. Строительство разделят на два этапа.

Сначала завод займется сборкой грузовиков из российских и импортных деталей. На площадке появятся цеха для изготовления рам, кабин и сборочные линии. Позже добавят производство собственных комплектующих.

В линейке будут модели грузоподъемностью от 2 до 15 тонн. Первой выпустят пятитонную версию в 2027 году. На полную мощность предприятие выйдет к 2029 году, создав более 2 тысяч рабочих мест.

Годовая выручка завода может достичь 23 млрд рублей. Производственные мощности позволят выпускать свыше 500 машин ежегодно. Власти уточняют, что сроки могут скорректировать из-за сложностей с кредитованием, но работы уже стартовали.