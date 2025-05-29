В Хасанском районе продолжается строительство автомобильного моста через реку Туманная. Проект реализуют в рамках нацпрограммы и планируют завершить в 2026 году.

Строительство моста через реку Туманную на границе с Северной Кореей вышло на активную стадию. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а его завершение намечено на 2026 год.

Длина моста составит около 1 километра, а с подъездными путями — 2,4 км. Работы стартовали 30 апреля 2024 года после подписания межправительственного соглашения. Михаил Мишустин во время церемонии отметил, что новый маршрут упростит грузоперевозки и укрепит экономические связи между странами.

Рядом с мостом появится пункт пропуска «Хасан» с 10 полосами движения. Он сможет обслуживать до 300 машин и почти 3 тысячи человек в сутки. При необходимости пропускную способность увеличат.

Эксперты считают, что мост поможет развитию Приморья. Упрощение логистики откроет местным предприятиям доступ к новым рынкам, а туристам — к более дешевым поездкам. Власти региона также планируют модернизировать дорожную сеть и построить грузовые терминалы, что может привлечь дополнительные инвестиции.

Оба объекта — мост и пункт пропуска — должны заработать одновременно в 2026 году. Финансирование проекта уже обеспечено.