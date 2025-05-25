Китайская безконденсаторная катушечная пушка, разработанная Инженерным университетом армии НОАК, демонстрирует впечатляющие характеристики. Она способна производить до 3000 выстрелов в минуту, что значительно превосходит аналоги.

Китай продолжает развивать технологии в области вооружений, представив новую катушечную пушку, которая способна выпускать 3000 снарядов в минуту. Это достижение может изменить подход к созданию и использованию электромагнитного оружия. В отличие от традиционных моделей, она использует литий-ионные аккумуляторы для питания электромагнитных катушек, что позволяет достичь высокой скорости стрельбы.

Государственный производитель оружия China South Industries Group (CSGC) недавно продемонстрировал эту электромагнитную пушку. Прототип, который уже прошел испытания, способен производить до 3000 выстрелов в минуту. Это значительно превосходит возможности традиционного огнестрельного оружия, такого как АК-47 - около 600 выстрелов в минуту.

Пушка работает на принципе линейного двигателя, где электромагниты ускоряют снаряд до высокой скорости без использования пороха. Это делает ее более эффективной и безопасной в эксплуатации. Специальные предохранители предотвращают перегрузку аккумулятора при скачках тока до 750 А, а алгоритмы синхронизации оптимизируют подачу энергии с точностью до наносекунд.

Конструкция нового оружия включает двадцать медных катушек длиной 20 мм в конфигурации буллпап. Это позволяет вести непрерывный огонь, что было историческим ограничением для предыдущих моделей катушечных пушек. Во время испытаний снаряды достигали скорости около 86 м/с, что подходит для нелетальных задач, таких как контроль беспорядков.

Разработчики отметили, что высокоскоростной огонь позволяет эффективно подавлять угрозы и контролировать ситуацию во время беспорядков. Отсутствие дульной вспышки и бесшумность делают это оружие подходящим для скрытых операций.

Хотя нынешняя модель еще не готова к боевым условиям, эксперты уверены, что с увеличением емкости аккумулятора и дальнейшими усовершенствованиями катушечная пушка сможет стать смертоносным оружием на поле боя. Китай может занять лидирующие позиции в разработке стрелкового оружия следующего поколения, использующего электромагнитное движение вместо традиционных химических реакций.