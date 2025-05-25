Британская компания Pulsar Fusion представила концепцию термоядерной ракеты, способной вдвое сократить время полета к Марсу. Первые испытания космического двигателя запланированы на 2027 год.

Британский стартап Pulsar Fusion разрабатывает революционную систему космических перевозок на основе термоядерных двигателей. Технология может кардинально изменить подход к исследованию Солнечной системы.

Компания Pulsar Fusion представила концепцию транспортной системы Sunbird Migratory Transfer Vehicle. По заявлениям разработчиков, ракета сможет развивать скорость свыше 529 000 км/ч, что сделает ее самым быстрым созданным человеком объектом в космосе. Такой показатель позволит сократить время полета к Марсу с нынешних 7-9 месяцев до 3-4.

В отличие от традиционных ракет, запускаемых с Земли, система Sunbird будет базироваться на орбитальных станциях. Каждая станция сможет обслуживать до пяти ракет одновременно. По задумке инженеров, аппарат будет стыковаться с космическими кораблями (например, со Starship от SpaceX) и выполнять роль космического буксира, доставляя их к месту назначения.

Ключевой элемент технологии – двигатели Dual Direct Fusion Drive (DDFD), работающие на принципе ядерного синтеза. Теоретически они способны обеспечить скорость истечения реактивной струи около 500 км/с. Для сравнения, лучшие современные химические двигатели дают показатель около 4,5 км/с.

Pulsar Fusion планирует провести первые наземные испытания компонентов энергетической системы уже в этом году. Орбитальные испытания с достижением условий для ядерного синтеза намечены на 2027 год. Это крайне амбициозные сроки для столь сложной технологии.





По расчетам компании, одна ракета Sunbird сможет доставлять на Марс от 1 до 2 тонн полезного груза: жилые модули, роверы или расходные материалы – кислородные баллоны, водяные запасы, пищевые рационы и медикаменты. Кроме марсианских миссий, систему можно использовать для исследования дальнего космоса, доставки телескопов и поддержки миссий по добыче полезных ископаемых на астероидах.

Ориентировочная стоимость одного аппарата составит около $70 миллионов после выхода на коммерческий рынок. Разработчики утверждают, что инвестиции могут окупиться за 1-2 года за счет коммерческого использования в орбитальной логистике и научных миссиях.

Реализация этого проекта столкнется с серьезными техническими вызовами. Необходимо не только создать работающий термоядерный двигатель, но и решить вопросы радиационной безопасности, долговечности материалов и надежности системы в целом. Однако в случае успеха технология может совершить революцию в космических перевозках.