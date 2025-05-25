Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта может инициировать судебный процесс против президента США Дональда Трампа. Причиной стали угрозы введения 25-процентной пошлины на iPhone, что может негативно отразиться на компании Apple.

Ситуация вокруг Apple и президента США Дональда Трампа обостряется. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта рассматривает возможность подачи иска против Трампа из-за его намерений обложить компанию высокими пошлинами.

Apple готовится к запуску новой линейки iPhone 17, однако стоимость устройств может возрасти. Это связано с возможным введением 25-процентной пошлины на продукцию компании, если Трамп продолжит настаивать на своих планах. Генеральный прокурор Калифорнии выразил обеспокоенность по поводу таких действий, подчеркивая важность защиты прав местных компаний.

Роб Бонта отметил, что он гордится тем, что в Калифорнии находятся такие компании, как Apple, и хочет гарантировать, что их права не будут нарушены. Он охарактеризовал недавние заявления Трампа как разочаровывающие и непоследовательные. Бонта указал, что президент, возможно, не осознает последствия своих слов для бизнеса.

Пресс-секретарь Трампа, Каролин Ливитт, уверила, что президент считает возможным перенос производства iPhone в США, ссылаясь на наличие необходимых ресурсов. Однако эксперты, такие как Марк Гурман из Bloomberg, сомневаются в реальности такого сценария.

Бонта, который в прошлом часто критиковал крупные технологические компании, в этот раз выступил в защиту Apple. Он подчеркнул, что успешные компании, такие как Apple, способствуют экономическому росту Калифорнии, которая занимает четвертое место по величине экономики в мире. Генеральный прокурор хочет убедиться, что эти компании могут продолжать свою деятельность и создавать рабочие места.

В своем заявлении Бонта отметил, что его офис изучит правовые основания для возможного иска против Трампа. Он намерен определить, будет ли иск касаться исключительно Apple или затронет более широкий круг компаний.