Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Скины из видеоигр становятся прибыльным активом для инвесторов
Скины из видеоигр, используемые для настройки персонажей и оружия, привлекают инвесторов благодаря высокой доходности. Рынок виртуальных активов растет, и некоторые скины показывают доходность свыше 40% в год.

В последние годы скины из видеоигр привлекают все больше внимания как нетрадиционный актив для инвестиций. Эти элементы, используемые для кастомизации виртуального оружия и внешнего вида персонажей, стали не только частью игрового процесса, но и источником дохода для инвесторов.

Рынок виртуальных предметов достиг рекордных показателей, превысив $4,3 млрд в начале марта. Особенно выделяются скины для популярного шутера Counter-Strike 2, стоимость которых зависит от редкости и других экономических факторов. В июне 2024 года один из скинов был продан за рекордные $1 млн, что подчеркивает растущий интерес к этому виду активов.

Согласно исследованиям Высшей школы экономики и Российской экономической школы, цены на скины в Counter-Strike: Global Offensive колебались от 1 цента до почти $4 тыс. Средняя цена составила $155, однако медианная цена значительно ниже — всего $11,5. Коэффициент Шарпа, который показывает соотношение доходности и риска, для скинов составляет 0,34, что значительно выше, чем у золота (0,12) и биткоина (0,21).

Недавние экономические изменения, включая заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах и стратегии по созданию резервов биткоинов, негативно сказались на традиционных рынках, таких как фондовый индекс S&P 500 и криптовалюты. В условиях неопределенности многие инвесторы обращаются к игровым активам, что приводит к росту их капитализации.

Однако вложения в скины и другие нетрадиционные активы требуют тщательной оценки и анализа. Инвесторы должны понимать рынок, его ликвидность и изменчивость. Риски, связанные с такими инвестициями, аналогичны рискам традиционных активов. Снижение популярности игры или изменения в игровой механике могут резко повлиять на стоимость скинов.

Кроме того, инвестиции в игровые активы остаются нишевыми. Процент инвесторов в этой области невелик, что делает рынок уязвимым для манипуляций и спекуляций. Это может привести к значительным колебаниям цен и даже к убыткам для менее опытных участников.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#инвестиции #видеоигры #counter-strike #скины #виртуальное оружие
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На дне Ладоги подводные археологи нашли хорошо сохранившуюся военную баржу 1941 года
1
Vivo X200 Ultra стал доступен для пользователей по всему миру
9
Китай возродил американскую разработку середины XX века для полетов на скорости до 16 махов
+
Новое производство АКП запустят в Московской области при поддержке Минпромторга
+
Автор YouTube-канала «Мой компьютер» признал RTX 5060 Ti самой оптимальной видеокартой Blackwell
5
На Востоке России возрождают старый дорожный проект за 400 млрд руб
+
Опубликован список моделей Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить HyperOS 2.2 в числе первых
+
Отказ от ненужных ЖКХ-услуг сэкономит до 30% платежа
+
В новых вагонах РЖД полки станут длиннее на 15 сантиметров
3
Белоруссия приняла на вооружение первый отечественный бронетранспортёр Volat V2
1
Опубликовано более 90 минут игрового процесса Battlefield 6 на PS5
1
Возвращение легендарного босса и скорый релиз: Elden Ring Nightreign представила нового противника
+
В Пермском крае ведётся строительство путепровода по уникальной технологии
+
Власти США увидели в китайских лабораториях по тестированию электроники угрозу национальной безопасности
+
"Ростсельмаш" замораживает инвестиции, кризис спроса на сельхозтехнику ставит крест на новых заводах
+
KB5058497 добавляет в Windows 11 24H2 функцию установки критических обновлений без перезагрузки
2
Флагман Huawei Pura 80 Ultra получит нестандартные модули камер
1
Xiaomi выпустила складные поляризационные очки-клипсы MiJia для близоруких
+
На стенде Jonsbo на Computex 2025 представили ряд новых корпусов
+
В Китае до конца года будет представлен человекоподобный робот за $20 000
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
18
«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле
3
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
6
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
4
Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов
5

Сейчас обсуждают

kilobait3
13:49
H82 память от тошибы тоже обсирали. собрал и продал сотни кастомов. пользователи ИИ просят только ее. наличие пустых регистров со всех сторон просто пушка. позволяет организовать как mlc так и tlc по ...
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Vergo
13:43
Героические люди. Восхищаюсь их мужеством. Ладожское озеро очень холодное, и чрезвычайно опасное для для навигации - внезапные шквальные ветры, чудовищные волны, разносящиек все на своем пути и т. ...
На дне Ладоги подводные археологи нашли хорошо сохранившуюся военную баржу 1941 года
kilobait3
13:42
если есть бабло люди собирают кастом, а не то недоумение что торгуют брендо барыги!
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
kilobait3
13:41
делаете новую мать под новый цпу и гпу, все! намного выгоднее и технически аутентично и надежнее покупки нового недо мпк, если ваш корпус соответствует требованиям к вашему железному выбору.
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
ebatoryi
13:38
естественно дезу кинули.И попробуй угадай деза или не деза это.
Samsung размышляет о дальнейшей судьбе своего контрактного бизнеса
Дима
13:34
" В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel." В коментах к этой статье я определил численность троллей примерно 23 чел. (а может это не челы ?) т...
В России открылся новый станкостроительный завод
Дима
13:27
Я также это высказывал. Рекомендовал читать коменты с дизами и претендовал на рекорд при обсуждении " В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel "...
В России открылся новый станкостроительный завод
Waramagedon
13:23
Вся Балтика в танкерах, куда ни плюнь, сопровождаешь что то в луже.
Bloomberg: В ЕС предлагают снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель
ebatoryi
13:21
большая антенна,это чтоб стелсы были хорошо видны.В том веке советский старый комплекс пво,сбил стелс в югославии.После изучения этого момента-выяснили,что метровые волны,хорошо видят стелсы и стали в...
Samsung размышляет о дальнейшей судьбе своего контрактного бизнеса
NuclearMissionJam
13:18
Valve купит консольное подразделение Xbox, когда майки поймут что за мобилками будущее и пустят весь свой игровой кабачок с молотка. Все равно кроме геймпаса у них норм продуктов нет
Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем