Скины из видеоигр, используемые для настройки персонажей и оружия, привлекают инвесторов благодаря высокой доходности. Рынок виртуальных активов растет, и некоторые скины показывают доходность свыше 40% в год.

В последние годы скины из видеоигр привлекают все больше внимания как нетрадиционный актив для инвестиций. Эти элементы, используемые для кастомизации виртуального оружия и внешнего вида персонажей, стали не только частью игрового процесса, но и источником дохода для инвесторов.

Рынок виртуальных предметов достиг рекордных показателей, превысив $4,3 млрд в начале марта. Особенно выделяются скины для популярного шутера Counter-Strike 2, стоимость которых зависит от редкости и других экономических факторов. В июне 2024 года один из скинов был продан за рекордные $1 млн, что подчеркивает растущий интерес к этому виду активов.

Согласно исследованиям Высшей школы экономики и Российской экономической школы, цены на скины в Counter-Strike: Global Offensive колебались от 1 цента до почти $4 тыс. Средняя цена составила $155, однако медианная цена значительно ниже — всего $11,5. Коэффициент Шарпа, который показывает соотношение доходности и риска, для скинов составляет 0,34, что значительно выше, чем у золота (0,12) и биткоина (0,21).

Недавние экономические изменения, включая заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах и стратегии по созданию резервов биткоинов, негативно сказались на традиционных рынках, таких как фондовый индекс S&P 500 и криптовалюты. В условиях неопределенности многие инвесторы обращаются к игровым активам, что приводит к росту их капитализации.

Однако вложения в скины и другие нетрадиционные активы требуют тщательной оценки и анализа. Инвесторы должны понимать рынок, его ликвидность и изменчивость. Риски, связанные с такими инвестициями, аналогичны рискам традиционных активов. Снижение популярности игры или изменения в игровой механике могут резко повлиять на стоимость скинов.

Кроме того, инвестиции в игровые активы остаются нишевыми. Процент инвесторов в этой области невелик, что делает рынок уязвимым для манипуляций и спекуляций. Это может привести к значительным колебаниям цен и даже к убыткам для менее опытных участников.